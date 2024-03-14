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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, TİP İzmir Örgütünü ziyaret etti. Tugay, "Bir avuç mutlu azınlık dışında yurttaşlarımızın çoğunluğu çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Biz bu zor durumdaki insanlarımızın sesi olmaya çalışacağız. Onların meselelerini derdimiz bilerek yüklerini hafifletmek için uğraşacağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, TİP İzmir İl Örgütünü ziyaret etti. Ziyarette Tugay'ı, İl Başkanı Kenan Yılmaz ile İl Yönetim Kurulu üyeleri Recep Derya Demir ve Aslı Yapar ağırladı.

Başkan Tugay, TİP'in yöneticilerine ve seçmenlerine, bu seçimde gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir avuç mutlu azınlık dışında yurttaşlarımızın çoğunluğu çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Değerli şairimiz Turgut Uyar'ın dediği gibi, Türkiye'de ve İzmir'de 'açlık çoğunluktadır'. Biz bu zor durumdaki insanlarımızın sesi olmaya çalışacağız. Onların meselelerini derdimiz bilerek yüklerini hafifletmek için uğraşacağız."

"İZMİR'E ENSARLAR, TÜGVA'LAR GİREMEYECEK"

Dünyada temsili demokraside kriz yaşandığını, Türkiye'deki durumun çok daha vahim olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi:

"Böyle zamanlarda yerel yönetimler daha önemli hale geliyor. Ülkede azalan özgürlük iklimi, demokrasiye inanmış kent yönetimlerince dengeleniyor. Bu sayede kentin kaynakları geniş kesimler lehine kullanılabiliyor. Aynı zamanda kentlerdeki demokratik yönetimler bütün ülke için bir umut oluyor. Ben demokratik, planlamacı, katılımcı bir yönetim sözü veriyorum. Hiçbir zaman yukarıdan dayatılan keyfi uygulamalarda bulunmayacağız. Hiç kimseyi dışlamayan bir belediyecilik örneği göstereceğiz. İzmir'i odalarımızla, sivil toplumumuzla, muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. Cumhuriyetimizin bütün kazanımları koruyacağız. Kentimizin tarihine, kültürüne ve yaşam biçimine sahip çıkacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığıyla, esenliğiyle, eğitimiyle ilgili hizmetlerimiz eksik olmayacak. İzmir'e Ensarlar, TÜGVA'lar giremeyecek."

"DOĞAYA ZARAR VERECEK HİÇ BİR İŞİMİZ OLMAZ"

Kentin kaynaklarının rant ve çıkar için değil, insanların yaşama ve barınma hakkı için kullanılacağını dile getiren Tugay, "Yapacağımız bütün yatırımlarda ekolojik sürdürülebilirlik öncelikli meselemiz olacak. Doğaya, çevreye zarar verecek hiçbir işimiz olmayacak. Eğer, dışarıdan bu tür projeler dayatılırsa ilk karşı koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak" dedi.

TİP İl Başkanı Kenan Yılmaz ise Başkan Tugay'a başarı dileyerek, yeni dönemde iş birliği içerisinde çalışmanın önemli olacağını söyledi.