CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçenin sorunlarını bildiğini ve üyükşehir belediyesinin güçlü kurumsal kimliği ile bunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Tugay, İzmir'in Birleşmiş Milletler'in Yaşanabilir Şehirler listesinde 58'inci sırada yer aldığını anımsatarak, "İzmir'i kötüleyenler var ya özellikle onların duymasını istiyorum. İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor. İzmir küçümsenecek bir yer değil. Yapacağımız hizmetlerle kenti daha güzel yerlere getireceğiz" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karabağlar'da mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda Tugay'a CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek de eşlik etti. Tugay, Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'ndaki buluşmada ilçenin sorunlarını bildiklerini, göreve geldiklerinde bunlara çözüm üretmek için çalışacaklarını söyledi. 5 yıllık süreci sağlıklı ve planlı şekilde geçireceklerini anlatan Tugay, "Bundan sonraki süreçte muhtarlarımızla doğrudan iletişim halinde olacağız. Bu şekilde kentimizi daha başarılı bir şekilde yöneteceğiz. Amacımız hizmetin en iyisini yapmak. İzmir'in kendi doğal yapısını bozmadan hizmet üreteceğiz. Kentimizi sorunlardan arındırarak, yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz" dedi.

"İZMİR KÜÇÜMSENECEK BİR YER DEĞİL"

İzmir'in Birleşmiş Milletler'in (BM) 'Yaşanabilir Şehirler' sıralamasında 58'inci sırada yer aldığını anımsatan Tugay, şunları söyledi:

"Dünyada bir çok şehir var. İzmir'in bulunduğu yer fena değil. İzmir'i kötüleyenler var ya özellikle onların duymasını istiyorum. İzmir bu aşağılanmayı hak etmiyor. İzmir küçümsenecek bir yer değil. Ama biz yapacağımız hizmetlerle kenti daha güzel yerlere getireceğiz."

"HERKES EŞİT HİZMETİ HAK EDİYOR"

CHP'nin yerel seçimlerde adaylarını değiştirdiğini anımsatarak, değişimin nedenlerini anlatan Tugay, "Mevcut belediye başkanlarımız başarısız değil. Değişimin nedenini böyle düşünmemek gerekiyor. Ancak taze kan olması herkes için olumlu. Biz İzmir'de Aziz başkanımız, Muhittin başkanımız gibi önemli isimlerin mirasını devralıyoruz. İzmir kimsenin aşağılamasını hak edecek bir düzeyde değil. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bunu sağlamada CHP'li belediyelerin büyük katkısı var. Türkiye'de insanları bölerek, ayrıştırarak yönetenler var. Ama CHP, kimsenin dinine, mezhebine siyasi görüşüne bakmadan hizmet ediyor. Oysa herkes vergi veriyor ve herkes eşit hizmeti hak ediyor" dedi.

İzmir'in en fazla arıtma tesisi olan, en fazla raylı sistemi bulunan şehirlerden olduğunu kaydeden Tugay, "Bunları kim yaptı. CHP'li siyasetçiler bu şehre değer kattı. Aynı bilinçle hareket edeceğiz. Sorunları erken fark edip çözüm üretmek istiyoruz. Disiplinli bir bütçe, nitelikli bir kadro ile 5 yılda İzmir'e çok iyi hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞIZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise CHP'nin adayları için destek isteyerek, "Bu dönem çok daha iyi çalışacağız" dedi. CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay da ilçeyi birlikte yöneteceklerini belirterek, "İlk bir ay içinde mahalle komisyonlarımızı kuracağız. 58 mahallemizin tamamına ulaşacağız. Bundan sonra da bu görüşmelere düzenli olarak devam edeceğiz" dedi.

MAHALLEDE HALK BULUŞMASI

Tugay daha sonra Karabağlar'ın Şehitler Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da katıldığı buluşmada, her zaman halkla bir arada olacağının sözünü veren Tugay, dezavantajlı kesimleri koruyacaklarını, herkesin ayrımcılığa uğramadan, hak ettiği gibi yaşaması için mücadele edeceklerini belirtti.

"BELEDİYELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Ali Mahir Başarır ise Türkiye'nin her yerini gezdiklerini, ülkenin büyük sorunlarının olduğunu vurgulayarak, "Emeklisi, işçisi, genci, memuru büyük sıkıntıda. Belediyelerimize büyük iş düşüyor. İyi bir oyla seçileceksiniz. Sandık kapandıktan sonra bu şehrin tüm insanlarını kucaklamanızı isterim. Bize oy verecek ve vermeyecek olanlar var. Ama şunu herkes bilsin ki oy veren de vermeyen de bizim. Artık bu ülkenin ayrışmasını, bölünmesini, halkın kutuplaşmasını istemiyoruz. Emekli ve işçi zordaysa belediyelerimiz evlere girip insanlara dokunmalı. Hangi partiden olursa olsun İzmir'deki her insan seçimden sonra bizim olacak" dedi.