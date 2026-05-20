CHP İzmir'den erken seçim ve iktidar mesajı

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın belediye başkanları koordinasyon toplantısında konuşan İl Başkanı Çağatay Güç, CHP'li belediyelerin halkın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Yerelden genele iktidar yürüyüşümüz sürüyor. Tüm kadrolarımızla erken seçime ve iktidara hazırız" mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, yerelden genele iktidar köprüsü kurma hedefiyle belediye başkanlarını topladı. İzmir'de her ay düzenli yapılması kararlaştırılan belediye başkanları koordinasyon toplantılarının ilki CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası iktidara yürüyüşün mesajını veren Güç, "Bu toplantılar aynı zamanda bizim yerelden genele uzanan iktidarımızın da hazırlıklarıdır. Biz planlı, programlı ve tüm kadrolarımızla iktidara hazırız" diyerek erken seçim ve tam koordinasyon vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE, CHP'Lİ YEREL YÖNETİMLER SAYESİNDE AYAKTA DURUYOR"

Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ülkenin CHP'li yerel yönetimlerin hizmetleri ve halka verdiği destekler sayesinde ayakta durduğunu vurguladı. İktidar bu gerçeği biliyor ve engellemek için çalışıyor. Tüm çabası bu. CHP'li belediyelerin çalışmasını engelleyip halkımızı kandırmak derdindeler. Çünkü iktidarın tek amacı kaldı. CHP'ye karşı milletimizin teveccühünü kamuoyunun görmesini engellemek ve ülkenin kaynaklarını yine kendi yandaşlarına dağıtarak kendi lüks ve şatafatlarını devam ettirmek olduğunu söyleyen Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Milletini düşünen, tüm baskılara rağmen toplumun her kesimine hizmet edenler, İzmir'de olduğu gibi CHP'li belediye başkanlarımızdır. Çok yakında Türkiye'nin sahip olduğu zenginlikler ve tüm kaynaklar, bu zenginliğin gerçek sahibi olan halkımızın hizmetine sunulacaktır. CHP iktidarı, bu yönetimin milletten kaçırdığı, halkımıza çok gördüğü tüm zenginlikleri gerçek sahiplerine iade edecektir. İzmir'de belediyelerimizle yaptığımız hizmetler, halkımızın bu ekonomik buhranda ayakta kalması için verdiğimiz destekler, CHP iktidarında yapacaklarımızın teminatıdır."

"İKTİDAR, KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİ ÖRTMEK İÇİN İZMİR'E SALDIRIYOR"

AKP iktidarının uzun süredir İzmir'i hedef aldığını savunan Güç, iktidar temsilcilerinin hayat pahalılığı, işsizlik ve yatırımsızlık gibi temel sorunları konuşmak yerine sürekli İzmir'in kimliği ve belediyeleriyle kavga halinde olduğunu söyledi. Güç, "Amaçları kendi beceriksizlikleri, yönetim zafiyetleri ve çaresizlik içinde kaybetmek üzere oldukları kötü iktidarlarının konuşulmasını engellemek. İşte bunun için belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza düşman hukuku ile saldırıyorlar. Yalan yanlış haberlerle güya belediye başkanlarımızı suçlu göstermeye çalışıyorlar. Hukuku yerle bir ettiler. Hukukçular, adliyeler çalışamaz hale geldi. Turpun büyüğü diye büyüterek söylediklerinde hiçbir şey çıkmadı. Yalan söyledikleri ortaya çıktı ama yine de adaleti tıkadıkları için başkanlarımızın tutuklulukları devam ettiriliyor. Türkiye böyle bir zulmü hiç görmedi. Sürekli bir sopa gösterme, mali açıdan baskı altına alma ve hizmet edemeyecek duruma getirme çabası içindeler. Sadece belediye başkanlarımıza değil tüm halkımıza bu zulmü uyguluyorlar. Halkımızın mallarına çöküyorlar, tarlalarına çöküyorlar, itiraz eden halkımızı hapse atıyorlar, ülkeyi hep böyle korkutarak yöneteceklerini zannediyorlar" dedi.

"BAKANLIKLARIN YAPAMADIĞI HİZMETLERİ BELEDİYELERİMİZ YAPIYOR"

İktidarın emeklinin, işçinin, gencin ve üreticinin dertlerini çözmek yerine CHP'li belediyeleri etkisizleştirmek için çaba harcadığını dile getiren Güç, tüm baskılara rağmen sosyal belediyecilikten asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Belediyelerimiz çalıştıkça iktidarın defolarının daha da çok ortaya çıktığını belirten Güç, "Bakanlıkların yapması gerekirken yapmadıkları hizmetleri bile belediyelerimizin yapması AKP'yi adeta çıldırtıyor. Kendi halkına zulmeden, vatandaşına sırtını dönen, yarattığı krizlerden hamasetle ve algı oyunlarıyla çıkabileceğini zannederek milletini küçümseyen bu zihniyet zaten sadece kağıt üstünde iktidardır. AKP iktidarı fiilen bitmiştir, milletin gözünden çoktan düşmüştür. Milletimiz bu iktidardan illallah etmiştir. Gelecek ilk sandık AKP iktidarının sonu olacaktır. O sandıktan kaçışları yok" açıklamasında bulundu.

"İKTİDARA HAZIRIZ, ERKEN SEÇİME KİLİTLENDİK"

İlk koordinasyon toplantısında belediyelerin hizmetlerini, planlanan projeleri ve siyasi gündem içerisindeki ortak mücadeleyi ele aldıklarını kaydeden İl Başkanı Çağatay Güç, bu toplantıların yerelden genele uzanan iktidar hazırlığı olduğunu söyledi. Güç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Partimizin amiral gemisi İzmir'de, örgütümüz ve yerel yönetimlerimizle tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Belediyelerimize yaşatılan tüm sıkıntılara ve yapılan baskılara rağmen önümüzdeki dönemde de İzmir'e hizmetlerimiz artarak devam edecek. Biliyoruz ki bu zalim iktidar, belediye başkanlarımızı korkutmak ve yıldırmak için yine algı oyunlarına, iftiralara, kavga siyasetine başvuracak. İktidar kötülükten besleniyor. Kötülük düşünüyorlar sürekli. İyilik yok zihinlerinde. Sürekli nasıl kötülük çıkartabilirim derdindeler. Ancak biz bu iktidarın kötülük tuzağına düşmedik, düşmeyeceğiz. Ne korkarız ne de çalışmaktan bir adım geri atarız. İyiliğin peşinden gideceğiz. Halkımızın iyiliği için çalışacağız. Biz CHP olarak halkımız için iyilik hareketi başlatıyoruz. Halkımız için adaletli, liyakatli ve özgür bir ülke yaratmak için çalışıyoruz. İzmir örgütümüz olarak da tüm kadrolarımızla iktidarımıza kilitlenmiş durumdayız. Ne bizi ne de erken seçim için sabırsızlanan halkımızı bu yoldan döndürmeye güçleri yetmeyecek. Kazanan iyilik olacak. Kazanan halkımız olacak. Kazanan ülkemiz olacak."