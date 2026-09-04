CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Kılıçdaroğlu\'nun İzmir programı için teşekkür etti

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün süren İzmir programının ardından yazılı açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir halkına ve parti örgütüne teşekkür etti. Gümrükçü, ziyaret boyunca ortaya çıkan tablonun, çirkin algı çalışmalarına karşı İzmirlilerin net cevabı ve erken bir 9 Eylül kutlaması olduğunu belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Adnan Menderes Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandığını ve programların bir demokrasi şölenine dönüştüğünü belirten Gümrükçü, ziyaretle erken bir 9 Eylül kutlaması yaşandığını ve bunun gerçekleştirilen her programda hissedildiğini ifade etti. Gümrükçü, şunları kaydetti:

"İki gün boyunca meydanları, salonları, sokakları ve esnaf buluşmalarını dolduran tüm İzmir halkına yürekten teşekkür ederim. STK'larımızdan muhtarlarımıza, iş insanlarımızdan köylülerimize, üreticilerimizden esnafımıza ve sokaktaki her bir vatandaşımıza kadar gösterilen bu muazzam ilgi ve yüksek katılım; İzmir'in aydınlık yüzünü ve ülkedeki değişimin, siyasetteki temizliğin CHP sayesinde gerçekleşeceğine olan sarsılmaz inancını bir kez daha tüm Türkiye'ye kanıtlamıştır. Acılı ailelerin adalet arayışları, binlerce İzmirlinin katıldığı 'Milli Bilinç, Güçlü Türkiye' buluşmasıyla ülkenin gündemine taşındı. CHP, o davaların hepsinde, adalet mücadelesinde ailelerin yanında olacak. Çünkü aileler de Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız da çıkarsız, pazarlıksız, beklentisiz bir şekilde vatandaşın yanında olan tek partinin CHP olduğunu biliyor."

"SOKAĞA ÇIKAMAZ DİYENLER SERT BİR GERÇEKLE YÜZLEŞTİ"

Ziyaretin siyasi ikballeri için algı operasyonları yürüten çevrelere de güçlü bir mesaj verdiğini savunan Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Sırça köşklerinden ahkam keserek, fildişi kulelerinden senaryo yazarak; 'Sokağa çıkamazlar', 'Esnafa gidemezler', 'Milletin içinde yolda bile yürüyemezler' diyerek algı balonu şişirenler, İzmir'in sokaklarında, çarşılarında ve meydanlarında sert bir gerçekle yüzleşmişlerdir. O balon; İzmir halkının Genel Başkanımıza gösterdiği, bağrına basan sevgi selinde ve esnafımızın samimi kucaklamasında tamamen patlamıştır. Biz halkın içindeyiz, halkla beraberiz ve halkın ta kendisiyiz. Bizim yürümekten, esnafımızı dinlemekten, sokakta vatandaşımızla göz göze gelmekten bir an bile çekinecek durumumuz yoktur; aksine orası bizim asıl evimizdir. Bizi dükkanına, evine, sokağına davet eden İzmirlilerdir."

"CUMHURİYETİN KALESİ İZMİR CHP'DİR CHP KALACAK!"

Organizasyonda emeği geçen tüm parti kademelerine teşekkür eden Gümrükçü, "Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen tüm ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, gece gündüz demeden sahada ter döken cefakar örgütümüze ve en çok da İzmirlilere şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretin ardından tek cümleyle haykırıyoruz: Cumhuriyetin Kalesi İzmir CHP'dir, CHP kalacak" dedi.