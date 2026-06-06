CHP İzmir İl Başkanı Güç: Adalete Olan Güven Azalmış, Hatta Bitmiş Durumda - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Güç: Adalete Olan Güven Azalmış, Hatta Bitmiş Durumda

06.06.2026 01:18  Güncelleme: 03:00
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Buca Belediyesi soruşturmasında 42 kişinin tutuklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, adalete güvenin azaldığını belirterek süreci eleştirdi ve 'Bu düzen değişecek' dedi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi soruşturması kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yürütülen süreci eleştirerek, "İnsanların adalete olan, hukuka olan güveni azalmış durumda. Hatta bitmiş durumda" dedi.

Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin tutuklanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Adalete olan güveni azaltan bir sürecin yaşandığını belirten Güç, "Her zaman olduğu gibi süreçler doğru ilerlemiyor. İktidarın devlet yönetimi anlayışı doğru bir anlayışla ilerlemiyor. İnsanların adalete olan, hukuka olan güveni azalmış durumda. Hatta bitmiş durumda. Bizler de her seferinde geliyoruz adalet sarayına ama maalesef görüyoruz ki adaletin tesis olmadığı, sadece binadan ibaret olduğu alanlar haline gelmiş. Bu sürdürülebilir değil. Bu milletin gönlünde yer edemez. Bu süreç değişecek. Kimsenin umutsuz olmasına gerek yok. Böyle uzun vadede sürdürülebilir bir iş değildir. Bütün cezaevlerinde insanlar yerlerde yatıyor. Memleketin neredeyse onda biri suçlu hale gelmiş ve cezaevlerinde yatar hale gelmiş. Bunların bir düzene girmesine yönelik iktidarın atması gereken adımlar varken bu adımlar atılmıyor. Gelinen noktada hem adli anlamda hem de bizlere yapılan siyasi baskılarla beraber işin ne kadar ağır ve üzücü boyutlara geldiğini hep beraber görmüş oluyoruz" dedi.

Soruşturma ve gözaltı süreci üzerinden sözlerini sürdüren Güç, şöyle devam etti:

"Artık söylenecek bir söz de bulamıyoruz. Dört gündür, beş gündür konuşuyoruz. Bu süreçle ilgili zaten söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. İfadeler daha alınmadan belediyeden evrak isteyen bir soruşturma sürecinden bahsediyoruz. Hazırlanılmamış. Normalde belediyecilik alanında işletilmesi gereken süreçler işletilmemiş. Sabahın köründe baskınlar yapılmış. Ailelerin gözleri önünde bürokrat olan insanlar, memur olan insanlar, işçi olan insanlar evlerinden alınmış. Suçlu gibi. Hayatlarında böyle muameleler görmemiş, karakol görmemiş insanlar bunlar. Bu böyle kolay zannediliyor ama aileler gözünde kolay şeyler değil ve unutulan şeyler de değil. Bunlar hep gönüllerde yara olarak kalıyor ve ileride bu yaraların hep karşılığı, bedelleri ödetiliyor. Bu ilk seçimlerde yakında olacak. Bu düzen değişecek. Adaletin sağlandığı, güvenin sağlandığı, insanların mutlu olduğu, herkesin sürekli kendisini endişe içerisinde hissetmediği zamanlar çok yakında gelecektir. Tüm arkadaşlarımıza, Buca ailesine, Buca'daki bütün belediyeci arkadaşlarımıza, oradaki tüm seven insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin en yakın zamanda değişeceğine inanmaları gerekiyor. Çünkü millet bizden yana, millet bizim yanımızda. Biz güçlüyüz ve bu güç, en yakın zamanda seçimle beraber bu değişimi sağlayacaktır. Adalet yerini bulacaktır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Yerel Yönetim, Çağatay Güç, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Güç: Adalete Olan Güven Azalmış, Hatta Bitmiş Durumda - Son Dakika

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