İzmir\'de sağanak yağışta bir kişi yaşamını kaybetti

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Torbalı'daki İZBAN alt geçidinde bir vatandaşın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu alanın tapu kayıtlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları mülkiyetinde olduğunu belirterek, belediyelerin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kentte etkili olan sağanak yağış sırasında Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışırken mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güç, olayın siyasi ya da kurumsal bir PR malzemesi haline getirilmesini "yakışıksız" olarak nitelendirerek, söz konusu güzergahın resmi kayıtlarda yol statüsünde bulunmadığını ve yapısal müdahalelerin TCDD iznine tabi olduğunu vurguladı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen alt ve üst geçitlerin mevzuata uygun olduğunu ifade eden Güç, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

İl Başkanı Güç, yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Torbalı'da meydana gelen ve bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu acı olay üzerinden belediyelerimizi suçlamaya çalışan bazı çevrelere itibar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Böylesine üzücü bir olaydan siyasi ya da kurumsal PR üretmeye çalışmak son derece yakışıksızdır. Ancak kamuoyunu yanıltan, asılsız ve gerçek dışı açıklamalarla belediyelerimizi hedef gösterenlere de işin doğrusunu bildiğimizi ifade etmek isterim. Söz konusu alan, tapu kayıtlarına göre TCDD mülkiyetinde görünmektedir ve ilgili güzergah resmi kayıtlarda yol statüsünde yer almamaktadır. Bu nedenle burada yapılacak her türlü yapısal müdahale ve faaliyet TCDD'nin iznine tabidir. Olayın yaşandığı alt geçidin de geçmişte TCDD tarafından basit menfez tipi bir geçiş yapısı olarak inşa edilmiş olduğu değerlendirilmektedir."

Şu hususun altını özellikle çizmek gerekir: TCDD'nin sorumluluğunda bulunan ve yer altına alınması gereken demiryolu hatlarında gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllar içinde çok sayıda alt geçit ve üst geçit inşa etmek durumunda kalmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm alt ve üst geçitler, ulusal ve uluslararası teknik mevzuata uygun şekilde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim ki, yaşanan bu elim olayın siyasi algı operasyonlarıyla belediyelerimize mal edilmeye çalışılması; ilgili bakanlığın görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen sorumluluktan kaçan bir yaklaşımın göstergesidir. Böyle bir tutum karşısında sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir canın sorumluluğu siyasetin değil, vicdanın konusudur. Gerçekler ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır."