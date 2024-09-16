CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadirli'de Kent Lokantası'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadirli'de Kent Lokantası'nda Vatandaşlarla Buluştu

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kent lokantasında vatandaşlarla sohbet ederek ekonomik sıkıntıları ve lokantanın sosyal faydasını dinledi. Emekliler, maaşlarının yetersizliğinden ve dışarıda yemek yemenin zorlaşmasından bahsetti.

16.09.2024 14:53  Güncelleme: 16:21
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kent lokantasında vatandaşlarla sohbet etti. Kaya,"Burada yurttaşlarımızla vatandaşlarımızla konuşuyorum ben hepsi bu kent lokantası sayesinde dışarıda yemek yiyebildiğini, simitle öğleni geçiştirmek zorunda kalmadığını, hatta arkadaşına dahi yemek ısmarlayabildiğini birlikte yemek yiyebildiğini söylüyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kent lokantasında vatandaşları dinledi. Kent lokantasında yemek yiyen bir emekli, "Ucuz olduğu için tercih ediyoruz işte burayı. Ekonomimiz güzel olsa gider kebabımızı yeriz küçük kebap 300 lira. Kesinlikle yetmiyor. Ancak kent lokantasında ısmarlıyorum, arkadaşıma ısmarladım" dedi.

Başka bir emekli Ömer Yılmaz ise "Maaşımız yetmiyor. Verdiği 12 bin 500 lira... Ne bir arkadaşımıza yemek ısmarlayabiliyorduk, ne bir çay içebiliyorduk sağ olsun Mert başkanımız sayesinde şimdi yemek de yiyebiliyoruz, yanımda da arkadaşım var yemekte söyleyebiliyorum. Ama verdikleri maaş yetersiz maalesef. Burası Kadirli Belediyesi Kent Lokantası. Başkanımıza teşekkür ediyoruz öyle bir hizmette bulunduğu için" diye konuştu.

"Ben emekliyim ama yine de çalışıyorum"

Asu Kaya bir emekli ile yaptığı sohbette, "Afiyet olsun. Yemeği ben de yedim çok güzeldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? derken, emekli vatandaş ise "Vallahi güzel bir hizmet yapandan emeği geçenden düşünenden hepsinden Allah razı olsun. Ben emekliyim ama yine de çalışıyorum. 27,5 yıl prim ödemiş bir insanım. 7 bin 453 gün iş günüm var. Aldığım para 14 bin 060 lira, yeni oldu. Ev kira değil kendi imkanlarımla bir ev yapmışım, iyi ki de yapmışım, yoksa yanmıştım ben, kiracı olsaydım yani" dedi.

Bir vatandaş ise "Benim maaşım yok. İşçilik yapıyorum. Hayat çok zor, geçim yapmak zor. Eskiden yemek aslanın ağzındaydı şimdi mideye indi. Elini soktuğunuzda elini ısırıyor. Geçim zorlaştı" diye konuştu. Asu Kaya ise, "Emeklinin dar gelinliğinin, geliri olmayanın, işçinin imdadına yetişti bu kent lokantası değil mi? Bir lokanta daha açılacak onu da duyuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"Bir tane arabam var, vergisine yetmiyor param"

Bir başka vatandaiş ise şöyle konuştu:

"Biz ayın sonunun gelmesini istemiyoruz ama geliyor. Çok önceleri gidebiliyorduk restaurantlara lokantalara ama bu 10 yıl önce, 10 yıldan bu yana ortalık bitmiş durumda. Emekli çalışan gidemiyor. Arkadaşımı da aldım geldim gel kardeşim gidelim dedim. Dışarıda nasıl yiyebilirim? Aynı zamanda hem çalışıyorum hem emekliyim zor geçiniyorum. Bir tane arabam var vergisine yetmiyor, gazına yetmiyor, gazına yetiştiremiyorum. LPG olmuş 25 lira, mazot olmuş 45 lira hadi nasıl çıkacaksın işin içinden. Kurbanlık koyun olmuş 30 bin lira nasıl kesecek vatandaş şu durumda."

Asu Kaya da "Kadirli Kent Lokantası'ndayız. Burada yurttaşlarımızla, vatandaşlarımızla konuşuyorum hepsi bu kent lokantası sayesinde dışarıda yemek yiyebildiğini, simitle öğleni geçiştirmek zorunda kalmadığını, hatta arkadaşına dahi yemek ısmarlayabildiğini birlikte yemek yiyebildiğini söylüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadirli'de Kent Lokantası'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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