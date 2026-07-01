Görevden Alınan CHP Kars İl Başkanı Uludaşdemir: "Bugün de Aynı İnançla Yolumuza Devam Edeceğiz"

(KARS) -Haber: Tacettin DURMUŞ

CHP Kars İl Başkanlığı görevinden alınan Onur Uludaşdemir, "Baş vereceğiz ama baş eğmeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Son sözü yine millet söyleyecek. Kazanan yine halk olacak" dedi.

CHP Kars İl Başkanlığı görevinden alınan Onur Uludaşdemir, CHP'li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Selim Belediye Başkanı Barış Koç ve partililerle birlikte basın açıklamasında bulundu. Uludaşdemir, açıklamasında yarın daha güçlü, daha kararlı olacaklarını ve bu mücadeleyi mutlaka kazanacaklarını söyledi. Kars'ın onurunu, emeğini ve iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini vurgulayan Uludaşdemir, şunları söyledi:

"Daha önündeki kağıttan soyadımı okuyamayan sözde bir parti sözcüsü çıkmış 26 tane il başkanımızın görevden alındığını ifade etmiş hatta yetmemiş beni partiden de ihraç ettiğini söylemiş, Kars hakkında hüküm vermeye kalkışmış. Buradan ilk önce ona sesleniyorum. Önce insanın adını doğru söylemeyi öğren, sonra memleket hakkında konuşmaya cüret et. Siz daha bu şehrin insanını tanımıyorsunuz, ruhundan bi habersiniz; ama utanmadan Kars'ın iradesi üzerine ahkam kesiyorsunuz. Kars'ı tanımadan, insanını anlamadan, bu şehrin sokaklarında yürümeden, köylerinde bir bardak çay içmeden, bu halkın derdine omuz vermeden Kars hakkında karar veremezsiniz. Masa başında oturup Kars'ın iradesini değiştirebileceğinizi sanıyorsanız, Kars'ı zerre kadar tanımamışsınız demektir."

Kars öyle sıradan bir şehir değildir. Kars, mücadelenin kendisidir. Bu toprakların her karışında bağımsızlık ruhu, Kuvayımilliye ruhu vardır. Bu şehir tarih boyunca baskıya boyun eğmemiş, zorbalık karşısında diz çökmemiştir. Karslı koltuğa değil duruşa, makama değil karaktere değer vermiştir.

Biz bu görevlere koltuk için gelmedik. Bu mücadeleye makam için çıkmadık. Biz bu yola Kars'ın hakkını savunmak, örgütümüzün emeğini büyütmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kars'ta daha güçlü yapmak için yola çıktık. Bugün alınan kararın hukuki kısmını elbette hukuk değerlendirir. Ancak CHP mahkeme salonlarında kurulan değil meydanlarda savaşarak kurulan, mahkeme kararı ile atananların değil kongre ve kurultaylarda seçilenlerin partisidir. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Benim için en büyük mahkeme Kars halkının vicdanıdır.

"KARS HALKI, İRADENİN YOK SAYILDIĞI BİR ANLAYIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYOR"

Bunun en açık göstergesi ortada. Beni görevden aldınız ama haftalardır bu görevi kabul edecek bir adam bulamadınız. Çünkü Kars'ın onurlu, şerefli insanları halkın iradesini yok sayan bir anlayışın parçası olmayı reddediyor. Bu bile tek başına alınan kararın halkta hiçbir karşılığı olmadığını göstermeye yeter.

Biz sancılı bir süreçten geçiyoruz. Bundan yüzyıl önce bu topraklarda verilen mücadele nasıl inançla kazanıldıysa, bugün de aynı inançla yolumuza devam edeceğiz. Baş vereceğiz ama baş eğmeyeceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Son sözü yine millet söyleyecek. Kazanan yine halk olacak."