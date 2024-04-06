CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin\'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yerel seçimler seyahat hareketliliğini artırdı

Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.