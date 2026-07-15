CHP Kozlu’dan Muharrem Ayı’nda aşure ikramı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, CHP Kozlu İlçe Başkanlığı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı programında vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kozlu Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer Meydanı'nda gerçekleştirilen programa CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken, CHP yöneticileri ve belediye temsilcileri de katılımcılarla bir araya geldi. Programda Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmadaki önemine vurgu yapıldı.

"MUHARREM AYI DAYANIŞMA AYIDIR"

CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem Ayı'nın toplumun ortak değerlerini hatırlatan, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel zamanlardan biri olduğunu söyledi.

İlçe örgütü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla aynı sofranın bereketini paylaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Arslan, "Muharrem Ayı; kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği aylardan biridir. Biz de bugün hemşehrilerimizle aynı sofranın bereketini paylaşmak, bu manevi atmosferi birlikte yaşamak istedik. Aşure, farklı tatların aynı kazanda uyum içinde buluşmasının simgesidir. Toplum olarak birbirimize daha fazla destek olmaya, ortak değerler etrafında kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Aşuremizi kabul eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, edilen duaların ve paylaşılan lokmaların Hak katında kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

"PAYLAŞMANIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR AYDAYIZ"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da Muharrem Ayı'nın yalnızca dini ve kültürel açıdan değil, toplumsal birlikteliğin güçlenmesi bakımından da önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Bu tür organizasyonların insanlar arasındaki dayanışmayı pekiştirdiğini dile getiren Dural, "Muharrem Ayı, sevginin, saygının, hoşgörünün ve paylaşmanın öne çıktığı müstesna zamanlardan biridir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görebildiğimiz sürece güçlü bir toplum olabiliriz. Bugün burada vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, aynı duaya ortak olmak bizim için çok kıymetli. Bu güzel organizasyonda emeği bulunan CHP Kozlu İlçe Başkanlığımıza, ilçe yöneticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE KOMŞULUK VURGUSU

Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci ise aşurenin farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu birlik ve bereketin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Toplumun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu dile getiren Dökmeci, "Aşure, farklılıkların bir araya geldiğinde nasıl güzel bir bütün oluşturduğunu gösteren önemli bir kültürel mirastır. Bizler de bu anlayışla birlik ve beraberliği güçlendirecek her etkinliğin yanında olmaya devam edeceğiz. Paylaşmanın, dayanışmanın ve komşuluk hukukunun yaşatılması toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen CHP Kozlu İlçe Başkanlığımıza, belediye ekiplerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.