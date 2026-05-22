CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Trabzon İl Başkanı Bak: Partimize Karşı Aleni Bir İmha Operasyonuna Giriştiler

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin, " Adına "mutlak butlan" dedikleri bu kumpasla, partimize karşı aleni bir imha operasyonuna giriştiler. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi gür ve sarsılmaz bir sesle; eğilmeden, bükülmeden haykırıyoruz: Bu karar yok hükmündedir! Bu karar meşru değildir" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına ilişkin Trabzon'dan tepki geldi. Trabzon İl Başkanlığı tarafından Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Düzenlenen basın açıklamasına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, il yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda siyasi partinin il başkanları ve başkan vekilleri katıldı.

"AMAÇ NETTİR; MİLLETİ ADAYSIZ, LİDERSİZ VE SEÇENEKSİZ BIRAKMAK"

İl Başkanı Bak, amaçlarının milleti adaysız ve seçeneksiz bırakmak olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün burada Türk demokrasi tarihinin en alçak, en cüretkar ve en karanlık yargı infazlarından birine karşı durmak için toplandık! Adalet mekanizmasını bir giyotin gibi kullanan o kirli vesayet odaklarının yüzüne gerçeği haykırmak için buradayız. Bizler, bir mahkeme kararını protesto etmeye gelmedik; Adaleti ceplerinde taşıyanlara... Hukuku bir Yargı Darbesi gibi partimize doğrultanlara karşı dimdik durmak için geldik! Halkın iradesini sandıkta bükemeyenler sarsılmaz inancımızı meydanlarda susturamayanlar, adliye koridorlarında, karanlık odalarda, masa başında bir hukuk garabeti ürettiler! Adına "mutlak butlan" dedikleri bu kumpasla, partimize karşı aleni bir imha operasyonuna giriştiler. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi gür ve sarsılmaz bir sesle; eğilmeden, bükülmeden haykırıyoruz: Bu karar yok hükmündedir! Bu karar meşru değildir! Bu karar; milletin seçme ve seçilme hakkına, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet kalan sandığa karşı açılmış açık bir savaştır, sivil bir darbedir! Biz bu filmin arkasındaki kirli talimatı da, o kumpasın asıl sahiplerini de çok iyi biliyoruz. Bu organize kötülüğün en barbar, en hukuk dışı adımı 19 Mart 2025'te atılmıştır. İstanbul'un ve bu aziz milletin iradesini hazmedemeyen vesayet odakları; Cumhurbaşkanı adayımız, Ekrem Başkanımızın yürüttüğü o büyük toplumsal değişim sürecini talimatlı yargı prangalarıyla engellemeye çalışmışlardır. O gün sergilenen tiyatroda adalet katledilmiştir! 14 aydır bir lideri hukuksuzca zindanda tutanlar, şimdi de o sivil darbenin devamı olarak karşımıza "mutlak butlan" kumpasını çıkarmışlardır. Amaçları nettir: Milleti adaysız, lidersiz ve seçeneksiz bırakmak."

"BABA OCAĞINDA KİMİN OTURACAĞINA ASLİYE MAHKEMELERİ DEĞİL ÖRGÜTÜMÜZ VE MİLLETİMİZ KARAR VERİR"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de gür bir sesle ifade ettiği gibi; biz bu köhneleşmiş müesses nizama çomağı soktuğumuz için, bu kara düzene karşı açıkça savaş açtığımız için bugün milletin kararına darbe vurmaya çalışıyorlar! Bizim suçumuz ne biliyor musunuz? Bizim suçumuz; bu sömürü çarkına çomağı sokmaktır! Bizim suçumuz; bu partiyi 47 yıl sonra tarih yazarak birinci parti yapmaktır! Bizim suçumuz; kurulduğu günden beri birilerinin kurduğu o yenilmez denilen AK Parti düzenini yenmektir! Seçim meydanlarında bileğimizi bükemeyenler, sandıkta bizi geçemeyenler, şimdi adliye kapılarında önümüzü kesmeye çalışıyor! Sarayın koridorlarında ayarladıkları asliye hukuk mahkemeleriyle, kurucu partinin iradesini esir alacağını sananlar; büyük bir gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindedir! Seçim hukukunu, Yüksek Seçim Kurulu'nu ve milyonlarca üyenin iradesini yok sayarak; mahkeme salonlarında genel başkan indirip genel başkan bindirme devri bitmiştir! Biz buna asla müsaade etmeyiz! Trabzon'dan, bu meydandan ilan ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin helal oylarla, örgütün çelikten iradesiyle seçilmiş tek ve meşru Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'dir! Herkes aklını başına devşirsin! Karşınızda sipariş üzerine, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir proje partisi yok! Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Kuvayı Milliye'ye dayanan, bu toprakların kurtuluş ve kuruluş destanını yazan, cephede kanıyla bu Cumhuriyeti kuran kadroların partisidir! Biz bu baba ocağında ev sahibiyiz! Baba ocağında kimin oturacağına asliye mahkemeleri değil; bu partinin gerçek sahibi olan örgütümüz ve milletimiz karar verir!"

Zafer Partisi İl Başkanı Mehmet Şükrü Hacıahmetoğlu ise şöyle konuştu:

"Sizlere Genel Başkanım Sayın Ümit Özdağ'ın selam ve desteklerini sunuyorum. Her şerden bir hayır çıkar bunu da inşallah biz hayra döndürürüz. Durumun ne kadar vahim olduğu zaten görünüyor. Batmakta olanların son çareleri bunlar, el ele verirsek bu işler bitecek. Hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum."