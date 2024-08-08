CHP Kuşadası Gençlik Kolları, BTK Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Yerel

(AYDIN) - CHP Kuşadası İlçe Örgütü Gençlik Kolları, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem, "Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulamaya karşı, cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz" dedi.

CHP Kuşadası Gençlik Kolları, BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin Kuşadası Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve yöneticiler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem burada yaptığı açıklamada, AKP iktidarının özgürlükleri tamamen yok etmeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdahaleleri ile saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir. AKP iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak ortak etmiştir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak Anayasa'mıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır. Bizler, AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığı ile yerine getirmek için emek veren, Anayasa'ya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı, cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz."

CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Erdem, basın açıklamasının ardından Kuşadası Savcılığı'na giderek BTK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.