CHP'li Ali Gökçek: Ülkemizin En Büyük Sorunu Ekonomi - Son Dakika
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CHP'li Ali Gökçek: Ülkemizin En Büyük Sorunu Ekonomi

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İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Malatya'da yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak, halkın ekonomik sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

17.11.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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(MALATYA)- İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Malatya'da;" Bizim ülkemizin en büyük sorunu ekonomidir. Onlar hukuksuz uygulamalarla, kayyumlarla, yargı baskılarıyla, gündemleri başka bir yerlere çekmeye çalışsalar da biz buna düşmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki ülkedeki vatandaşların en büyük sorunu ekonomidir" dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan 'Halkın ve Sokağın Nabzını Tutuyor' programı kapsamında Malatya'ya gelen CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla birlikte kentin çarşı ve pazarlarını gezerek halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"Çantasını gösteren insanlar 'Ben bununla ne alayım diye' soruyorlar"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gökçek, şunları söyledi:

"Geçen hafta, salı günü grup toplantısında genel başkanımız da duyurdu. Bizim ülkemizin en büyük sorunu ekonomidir. Onlar hukuksuz uygulamalarla, kayyumlarla, yargı baskılarıyla, gündemleri başka bir yerlere çekmeye çalışsalar da biz buna düşmeyeceğiz. 'Biz biliyoruz ki ülkedeki vatandaşların en büyük sorunu ekonomidir' dedi. 'Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz' dedi. 'Onlar her ne kadar ekonomi iyi dese de her şey güzel gidiyor dese de 81 ilde bütün milletvekillerimiz sahada inecek, sokakta vatandaşla konuşacak, esnafla konuşacak, ekonomi iyi mi kötü mü onlara soracak' dedi. Biz de bugün 81 ilde bütün milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, parti meclisi üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aile deriz biz, maile sokaktayız. Maile soruyoruz, ekonomi nasıl diyoruz. Sabah pazardaydık, şimdi çarşıdayız. Bütün gün kiminle konuştuysak en iyisi 'idare ediyoruz' diyor. En kötünü zaten anlatmaya dilimiz varmıyor. Bugün yanımıza gelen, çantasını gösteren insanlar, 'Ben bununla ne alayım' diyenler, pazardaki esnafın, 'Ben iki araba malzeme getiriyordum, şimdi yarım arabayı getiriyorum, satamadan geri götürüyorum' demesi mi? Haldeki fiyatların sıkıntısı mı? Özellikle deprem bölgesinde uygulanması gereken ama uygulanamayan bütün tedbirler mi? Neresinden tutsak elimizde kalıyor. Buradayız, gelecekte de buradayız. Diğer milletvekili üyeleri arkadaşlarımızda diğer illerinde. Vatandaşın kendi özelliklerini, ekonominin iyi mi kötü mü onu anlayacağız. Sonra da gittikten sonra genel merkezimize aktaracağız. Bunun için Malatya'dayız."

CHP\'li Ali Gökçek: Ülkemizin En Büyük Sorunu Ekonomi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Ali Gökçek: Ülkemizin En Büyük Sorunu Ekonomi - Son Dakika

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