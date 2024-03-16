CHP\'li Belediye Başkan Adayı, AK Parti\'ye Oy Veren Yaşlı Kadından Eleştiri Aldı

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'li Belediye Başkan adayı Fikret Albayrak'ın seçim çalışması sırasında yaşlı bir kadın Albayrak'a, "20 seneden beri ben AK Parti'ye oy verdim. Sen benim oyumla oraya geliyorsan, ben vergi veriyorsam sana hesap sorma hakkım var. Bu emeklileri çiğnedi" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı Fikret Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi. Albayrak'a dert yanan bir kadın vatandaş, şunları söyledi:

"Allah yolunuzu açık etsin. Ben harbi konuşuyorum, ne o ne bu parti. 20 seneden beri ben AK Parti'ye oy verdim. Sen benim oyumla oraya geliyorsan, ben vergi veriyorsam sana hesap sorma hakkım var. Bu emeklileri çiğnedi. Biz internet kullanmayı görmedik, öküz arabası gördük, internet görmedik, okul görmedik. Ben 70 yaşından sonra Halk Eğitim'e gittim orda okuma yazma öğrendim, belediyeyi Allah'ın izniyle kim doğru çalışacaksa o kazansın. Bu ne yaptı, akşama kadar kaldırım söktü, kaldırım taktı. Sen de öyle yaparsan senin karşına da dikilirim. Ne yapacaksın biliyor musun pazar yerini yapacaksın, Halk Eğitim dökülüyor orayı da yapacaksın."