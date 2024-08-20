CHP\'li Belediye Başkanları Ankara\'da Konsey Toplantısında Buluştu

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CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen konseye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal belediyecilik örneklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ana hedefi ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan, 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanın yer aldığı Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK), ilk toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sosyal Belediyecilik'in öncü isimlerinden olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katıldığı konseyin ilk toplantısında sosyal belediyecilik uygulamalarının yanı sıra belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları ile sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konseyin önemine dikkat çekerek "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Her fırsatta sosyal belediyeciliği en iyi uygulayan belediyelerden birisi olduklarına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, konseyin ardından Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden Başkan Çerçioğlu, misafirperverlikleri için Genel Başkan Özel'e teşekkür etti.

Daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Çerçioğlu, Kaya'ya yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN