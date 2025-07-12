CHP\'li Belediye Başkanları Toplantısı Bilecik\'te Gerçekleşti

CHP Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP'li belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, dayanışma içinde aşılabilecek sorunlar ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Tüm baskılara ve engellemelere karşı dayanışma içinde mücadele etmeye, adaletli, eşit ve umut dolu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP'li Belediye Başkanlarının halka hizmet noktasında ortak kararlılık sergilediğini vurgulayan Başkan Subaşı, Bilecik'te de bu anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantı, CHP'li başkanların toplumsal sorunlara karşı ortak tavır geliştirmesi ve çözüm önerilerini paylaşmaları açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi. - BİLECİK