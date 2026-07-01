CHP Zonguldak İl Başkanı Dural'dan 26 İl Başkanının Görevden Alınmasına Tepki

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, partisinin 26 il başkanının görevden alınmasına ilişkin, "Bizler örgüt iradesine, parti içi demokrasiye ve üyelerimizin tercihine sonuna kadar inanıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuz gibi delegelerin ve örgütlerin iradesiyle göreve gelmiş il başkanlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dural, yaptığı açıklamada, CHP'nin Grup Toplantısı'nı takip etmek üzere Ankara'da bulundukları sırada 26 il başkanının görevden alındığını öğrendiklerini ifade etti. Görevden alınan il başkanlarının tamamının CHP'nin iktidar yürüyüşü için yıllardır büyük fedakarlıklarla çalışan, gecesini gündüzüne katan, örgütlerini her koşulda ayakta tutan ve partinin başarısı için emek veren kişiler olduğunu belirten Dural, şunları kaydetti:

"Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen tarihi başarının arkasında, il başkanlarımızın koordinasyonunda çalışan örgütlerimizin özverili mücadelesi bulunmaktadır. Yıllarca iktidar partisinin yönetiminde bulunan birçok belediyenin yeniden CHP'ye kazandırılmasında bu örgüt emeğinin ve dayanışmasının çok büyük payı vardır."

Böylesine önemli bir başarıya imza atan il başkanlarımızın görevden alınmasını doğru bulmuyor, bu kararın parti tabanında derin bir kırgınlık ve hayal kırıklığı oluşturacağını düşünüyoruz. Başarıyı ödüllendirmesi gereken bir anlayışın, tam tersine bu başarıyı cezalandırır nitelikte adımlar atmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Buradan bir kez daha açık ve net şekilde soruyoruz; hedefimiz CHP'yi iktidara taşımak mıdır, yoksa partimizi kendi içinde tartışmaların ve ayrışmaların içine sürüklemek midir?

Bizler örgüt iradesine, parti içi demokrasiye ve üyelerimizin tercihine sonuna kadar inanıyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuz gibi, delegelerin ve örgütlerin iradesiyle göreve gelmiş il başkanlarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz.

CHP'nin gerçek gücü örgütlerinin birlik ve beraberliğinden, emek veren kadrolarından ve halkla kurduğu güçlü bağdan gelmektedir. Hiç kimsenin bu birlik ruhunu zedelemeye hakkı yoktur. Bizler ayrışmanın değil dayanışmanın, kutuplaşmanın değil ortak mücadelenin tarafıyız. CHP'yi iktidara taşıyacak olan da örgütlerimizin kararlılığı, dayanışması ve ortak iradesidir. Bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de omuz omuza sürdürecek, halkın umudunu büyüterek CHP'yi hep birlikte iktidara taşıyacağız."