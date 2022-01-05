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CHP'li Erol şehit Fethi Sekin'i andı - Son Dakika

CHP'li Erol şehit Fethi Sekin'i andı

05.01.2022 15:22
CHP'li Erol şehit Fethi Sekin'i andı

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehadetinin 5'inci yılında Fethi Sekin'i mezarı başında andı.

Cumhuriyet Halk Partisi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehadetinin 5'inci yılında Fethi Sekin'i mezarı başında andı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, terör örgütü PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırı girişimini tek başına önlerken 5 Ocak 2017'de şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i şehadet yıldönümünde andı. Bu ülkenin canı pahasına vatan savunması yapan Fethi Sekin gibi kahraman evlatlarını asla unutmayacağını belirten Erol, "5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik saldırısını kahramanca önleyen, kendi canı pahasına onlarca yurttaşımızın canını koruyan ve şehit düşen Elazığlı hemşehrimiz Fethi Sekin'i rahmetle anıyorum. Ülkemiz için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu ülke, canı pahasına vatan savunması yapan Fethi Sekin gibi kahraman evlatlarını asla unutmayacaktır" dedi. - ELAZIĞ

CHP'li Erol şehit Fethi Sekin'i andı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Fethi Sekin, Elazığ, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP'li Erol şehit Fethi Sekin'i andı - Son Dakika
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