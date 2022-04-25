CHP'li Gürer: "Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın" - Son Dakika
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CHP'li Gürer: "Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın"

25.04.2022 17:33

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde’yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendi. Gürer, “Sayın Bakan girdi maliyetlerini düşürmeden; tohumun, ilacın, mazotun, gübrenin, sulama suyu elektriğinin fiyatını düşürmeden; ürüne destek vermeden bu sorunlar çözülmez. Çiftçiye moral veriyoruz diye gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmayın, gerçekçi destekler verin” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendi. Gürer, "Sayın Bakan girdi maliyetlerini düşürmeden; tohumun, ilacın, mazotun, gübrenin, sulama suyu elektriğinin fiyatını düşürmeden; ürüne destek vermeden bu sorunlar çözülmez. Çiftçiye moral veriyoruz diye gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmayın, gerçekçi destekler verin" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde'yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarını değerlendirdi. Gürer, şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Niğde'de yapmış olduğu açıklamada, IPARD'a Niğde'nin alınacağını söyledi. 2007 yılında başlayan IPARD, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi; Aksaray'da, Nevşehir'de, Konya'da var ama tarım şehri Niğde'de yoktu.

Bununla ilgili verdiğim soru önergelerine geçmiş dönem Tarım ve Orman bakanları, Avrupa Birliği'nin 42 ilin dışında diğer illeri kabul etmediğini belirtti. Sayın Bakan yapmış olduğu bu açıklama ile IPARD'a Niğde'nin alınabilirliği bugüne kadar yoktu, yeni bir düzenleme mi oluyor? Avrupa Birliği ile yeni bir görüşme mi sağlandı? Bu konuda açıklayıcı bilgi yok ama Niğde ile ilgili her gelen Bakan söz veriyor, sözünün arkası gelmiyor.

Gerçekçi olmak lazım patateste, fasulyede, çavdarda, lahanada, elmada, kirazda Türkiye'nin ilk 3'ünde olan bir şehir olan Niğde ne yazık ki IPARD dışı bırakılmıştı, çiftçinin tepkisi vardı. Gelen Bakan bu söyledikleri ile samimi mi, gerçekçi mi göreceğiz.

Ayrıca Bakan diyor ki arz açığı olan ürünlerle ilgili çalışma yapılacak. Şu anda Türkiye'de tarım arazilerinin bir kısmı ekilmiyor. Sayın Bakan girdi maliyetlerini düşürmeden; tohumun, ilacın, mazotun, gübrenin, sulama suyu elektriğinin fiyatını düşürmeden; ürüne destek vermeden bu sorunlar çözülmez. Çiftçiye moral veriyoruz diye gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmayın, gerçekçi destekler verin."

CHP'li Gürer: Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın
CHP'li Gürer: Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın
CHP'li Gürer: Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın
CHP'li Gürer: Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Niğde, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP'li Gürer: 'Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın' - Son Dakika


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