CHP'li Halıcı: "Seçilmişlerin İradesine Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ile CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve parti yöneticileri, CHP Burdur İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Ayten'i ziyaret etti. Milletvekili Halıcı, "Seçilmişlerin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve parti yöneticileri, geçen günlerde CHP Burdur İl Başkanlığı görevinden alınan Barış Ayten'e destek ziyaretinde bulundu.

Halıcı, ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, görevden alma kararını kabul etmediklerini belirterek, seçilmişlerin iradesinin yanında olduklarını ifade etti.

Halıcı, Burdur'da Barış Ayten'in yanı sıra CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Halıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Burdur İl Başkanımız Barış Ayten'i, Burdur Milletvekilimiz İzzet Akbulut'u, Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'i, Burdur Merkez İlçe Başkanımız İlyas Divarcı'yı ve yönetim kurulu üyelerimizi; İl Başkanımız Hasan Karaca ve il yöneticilerimiz ile birlikte ziyaret ettik.

Parti örgütümüzün iradesini yok sayan, butlan yönetiminin hukuksuz görevden alma kararlarını kabul etmiyoruz. Örgütümüzün demokratik iradesiyle seçilen il başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin yanındayız. Seçilmişlerin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz."