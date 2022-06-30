CHP'li Karaca: "Tek Acil Çözüm, Sandıktır. İktidar ve Zihniyet Değişikliğidir"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Samsun'da; "Tek acil çözüm, sandıktır. İktidar ve zihniyet değişikliğidir. Geleceği öngörebilen, öngörüleri ile toplumda, dünyada güven yaratan; kurum ve kuruluşları ile kuralları ile bağımsız yargısı ile adaleti ile güven yaratacak bir iktidarın gelmesi gerekiyor. O iktidar da geliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Samsun İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendirdi. Karaca, şunları söyledi:

"CHP önderliğinde, Millet İttifakı'nın iktidarında; siyasi tercih yurttaştan, vatandaştan yana kullanılacak. O nedenle diyoruz ki halkın iktidarı geliyor. Bu sorunlar çözülebilir mi? Bu sorunların çözümü, acil çözümü nedir? Tek acil çözüm, sandıktır. İktidar ve zihniyet değişikliğidir. Geleceği öngörebilen, öngörüleri ile toplumda, dünyada güven yaratan; kurum ve kuruluşları ile kuralları ile bağımsız yargısı ile adaleti ile güven yaratacak bir iktidarın gelmesi gerekiyor. O iktidar da geliyor.

Samsunlu genç arkadaşlarım… Sizler tarihe geçeceksiniz. Sizler bir otoriter rejimi sandık yoluyla demokratikleştiren ilk oyunuzu kullanarak demokrasi tarihine altın harflerle yazılacaksınız.

Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, Samsun'u ilk ziyaret ettiğimde burada bir balıkçı barınağı ve bir liman vardı. O dönemde o barınak liman kumlarla; bilimsellikten uzak, araştırmadan alt yapıdan uzak bir şekilde o dalgalarla kumla dolduruldu. Kumun temizlenerek balıkçı arkadaşlarımıza hizmet verecek duruma gelmesi gerekiyordu. Tüm itirazlara rağmen, bugünkü parayla Samsunluların 140 milyon lirası oraya gömülmüştür. Bilimsellikten, akılcılıktan uzak bir şekilde… Madem yapıldı. Samsunluların 140 milyon lirası Kurupelit marinaya harcandı, o zaman kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Ama yapmadılar. Neden yapılmadığını Samsunlular gibi bizler de merak ediyorduk.

Şu anda öğrendik ki bir otel yapılıyor. O otele bir bahçe oluşturulacak ve Samsunlunun cebindeki o alın terini akıttığı 140 milyon lira kamu zararı bırakılıyor, o bölge doldurularak kime kimlere Suudileri mi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi, Katarlılara mı? Helikopterlerle gezdirip peşkeş çekeceklerini henüz tespit edemediğimiz ama peşinde olduğumuz o otele bir bahçe kazandırmak istiyorlar. Emeğinize alın terinize sahip çıkın. 140 milyonun hesabını bunların burnundan fitil fitil getirerek sandıkta sormanız gerekir.

Bir başka konu Atakum Belediyesi bir başka partideyken, 31 Mart seçimlerinde Atakumluların iradesiyle Millet İttifakı'nın belediye başkanına CHP adayına teveccüh buyurdular. O güzelim Yalı Kafe'yi dinlence alanını yıktılar. 19 Mayıs'ın 100. yılında Genel Başkanımızla oradaydık. Yurttaşların gençlerin nefes aldıkları, gelip vakit geçirdikleri sosyalleştiği bir alandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi oraya el koydu. Neden çünkü altı Atakum CHP'liydi ve Atakumluları cezalandırdılar."