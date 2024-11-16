CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Esnaf Perişan, Destek Bekliyoruz - Son Dakika
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CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Esnaf Perişan, Destek Bekliyoruz

CHP\'li Nermin Yıldırım Kara: Esnaf Perişan, Destek Bekliyoruz

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Osmaniye'de esnafı ziyaret ederek, esnafın yaşadığı zorlukları dile getirdi. Yüksek kira ve komisyonlar nedeniyle esnafın büyük sıkıntılar çektiğini belirten Kara, hükümetin esnaflara destek olmalarını istedi.

16.11.2024 19:37  Güncelleme: 19:38
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(OSMANİYE) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Esnaf dertli, esnaf perişan. 'Esnaf kirayı, Bağ-Kur'larımı ödeyemiyorum, siftah yapamıyorum' diyor. En önemlisi de satış yapsa dahi bunu tamamen kredi kartıyla yapmaya çalışıyor. Yüzde 5 belki yüzde 10 belki bir nakit para kasasına giriyor. Bu pos cihazlardan yapılan satışlarda yüksek derecede komisyon ödüyor. Dolayısıyla kirasının maliyetini dahi çıkaramayan yurttaşlarımız maalesef kan ağlıyor" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Osmaniye'de esnafı ziyaret etti. Kara, şunları söyledi:

"Bugün Osmaniye'deyiz. İl Başkanımız, Belediye Başkan adayımız tüm orgütümüzle birlikte bugün esnaflarımızı gezdik. Yaklaşık 3 saattir sokaktayız. Esnaf dertli, esnaf perişan. Esnaf kirayı, Bağ-Kur'larımı ödeyemiyorum, siftah yapamıyorum' diyor. En önemlisi de satış yapsa dahi bunu tamamen kredi kartıyla yapmaya çalışıyor. Yüzde 5 belki yüzde 10 belki bir nakit para kasasına giriyor. Bu pos cihazlardan yapılan satışlarda yüksek derecede komisyon ödüyor. Dolayısıyla kirasının maliyetini dahi çıkaramayan yuttaşlarımız maalesef kan ağlıyor. Esnaf çok zor durumda.

"Gelin bu ülkeyi, bu iktidarı değiştirin ve daha rahat bir nefes alalım diyoruz"

AK Parti iktidarı kesinlikle özellikle pandemiden sonra depremden sonra aynı Hatay'da, Malatya'da yaşananların bir benzeri Osmaniye'de yaşandı. Burası yıkım aldı. Esnafların desteğe, teşviğe ve istisnalara ihtiyacı var. O bakımdan elini Osmaniye'den çekmemeli. Aynı zamanda da bu en fazla belediye başkanının memlekette bu esnaflar üzerinde yaptığı bir uygulama kimsenin haberi yok. Ne olacağından bilgi sahibi değiller. Dükkanlarımızı taşıyor musun, nereye götürüyosun gelip bir konuşmamış, atarlanmış gitmiş. Sen esnafı bu şekilde perişan edemezsin. Sağlıklı bir şekilde masa kuracaksınız, oturacaksınız esnafların rızasını almadan bu işler olmaz. Belediye Başkanına da burdan çağrı yapıyoruz; gelsin esnaflarla konuşsun ve esnafa yerinde dönüşüm mü, kentsel dönüşüm mü, başka bir yere mi taşıyorsa gelip sağlıklı bir şekilde anlatacak. Kimsenin ekmeğiyle parasıyla oynamaya hakkı yok çünkü esnaf bu toplumun en temel taşıdır. Biz esnafa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında en iyi refah seviyesini ve yaşam koşullarını sağlayacağımız bir iktidarı vadediyoruz. Bunları anlatıyoruz. Hem çarşıda hem pazarda gelin bu ülkeyi bu iktidarı değiştirin ve daha rahat bir nefes alalım diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Nermin Yıldırım Kara: Esnaf Perişan, Destek Bekliyoruz - Son Dakika

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