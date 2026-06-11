CHP'den Çarşıbaşı Gençlik Merkezi ihalesinde suç duyurusu

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) CHP Trabzon İl Başkanlığı, Çarşıbaşı Gençlik Merkezi'nin ihale sürecinde kamu zararı oluştuğu ve usulsüzlükler yaşandığı iddiasıyla Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Trabzon İl Başkanlığı, Çarşıbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Merkezi yapım ihalesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. CHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Haydar Çoban, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Av. Emre Şahin Köroğlu ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın katıldığı toplantıda, ihale sürecinde kamu zararı oluştuğu ve ihaleye ilişkin çeşitli usulsüzlükler bulunduğu iddia edildi.

CHP Çarşıbaşı İlçe Başkanı Haydar Çoban, Çarşıbaşı Belediyesi'nin Gençlik Merkezi yapım ihalesine ilişkin daha önce gündeme getirdikleri konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Çarşıbaşı Belediyesi'nin yapmış olduğu Çarşıbaşı Gençlik Merkezi ihalesiyle ilgili daha önceden gündeme getirdiğimiz meseleyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Bunları sizlere aktarmak istiyoruz. Basya konu iş ilk olarak 13.03.2023 tarihinde 20 milyon yaklaşık maliyetle ihale ediliyor.En düşük teklif olan 17 milyon yani tenzilat oranı yüzde 18 bedelle sözleşme imzalanıyor. Yükleniciye 7 milyon 127 bin 255 TL ödenerek tasfiyeli geçi kabul yapılıyor. Çarşıbaşı Belediyesi'nin resmi ifadesine göre yapım işi yüzde 44,93 oranında tamamlanıyor. Yarım kalan bu gençlik merkezi inşaatını tamamlamak için Çarşıbaşı Belediyesi tarafından 21 Mart 2025 tarihinde 2025 Taksim 379085 ihale kayıt numaralı bir adet gençlik merkezi yapım işi ihale ediliyor. Pazarlık usulü 21 D'ye göre ihalesi yapılan yapım işinin EKAP üzerindeki sonuç ilanında yaklaşık maliyeti 42 milyon 890 bin 484 TL sözleşme bedeli ise 42 milyon 850 bin Türk lirası olarak yayınlanıyor. Ayrıca sözleşme tarihi 05.05.2025 işin son bitim tarihi ise 31.12.2025 olarak açıklanmıştır. Sözleşme yapılmasına müteakip 13 Mayıs 2025 tarihinde basın açıklaması düzenleyerek tüm ihale sürecine ait kanuna aykırı tesis edilen işlemleri kamuoyuna açıkladık. Basın açıklamamızda yurt içi üretici fiyat endeksi katsayıları 2023 yılına ait yaklaşık maliyet bedelini güncellersek 38 milyon Türk lirası bedeline ulaşırız. Güncellemeyi yapım işinin yüzde 41,93'ünün bitmiş olduğu gerçeğinden hareketle ulaştığımız rakam yaklaşık 22 milyon TL olması gerektiğini ifade ettik. Bahse konu yapım işinin güncel yaklaşık maliyet tutarının 42 milyon 890 bin Türk lirası olarak nasıl hesaplandığını şeffaf bir şekilde Çarşıbaşı Belediyesi'nden açıklamasını talep ettik. Çarşıbaşı Belediye Başkanı'da bizim basın açıklamamıza karşı yapmış olduğu basın açıklamasında işle ilgili toplam maliyetin 50 milyon 17 bin Türk lirası olup 2023 yılında yüklenici ödenen 8 milyon 466 bin Türk lirasını bu rakamdan düşerek 42 milyon 890 bin 484 Türk lirası bedeline ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Toplam maliyeti bulurken güncel fiyatları kullanıyorlar ancak hiçbir güncelleme yapmadan 2023 yılındaki yüklenici ödenen bedeli kullanarak yaklaşık maliyet oluşturuyorlar."

CHP Akçaabat İlçe Başkanı Av. Emre Şahin Köroğlu ise ihale sürecinde kamu zararı oluştuğunu öne sürerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"BU KONUNUN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Tüm bu hususlarda ilçe başkanımız CİMER üzerinden konuyu incelenmesi için evraklarıyla beraber başvurularını yaptı. Bakın burada ilgili evrakların gönderildiği ve konuların izah edildiği belgeler ve CİMER üzerinden bu başvuruyu yaptıktan sonra kendisine İçişleri Bakanlığı İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından bir cevap verildi. O cevabı sizlere okumak istiyorum. İlimiz Çarşıbaşı Belediyesi'nin denetiminde yapımı tamamlanan Çarşıbaşı Gençlik Merkezi yapım işiyle ilgili valiliğimizce Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne araştırma yaptırılmış olup yapılan araştırma sonucu hazırlanan dosya ve diğer bilgi ve belgeler gereği için Cumhuriyet Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Burada idari merciler özellikle Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bu konudaki tespitlerini bir rapor haline dönüştürüp Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şimdi bizim burada tespit ettiğimiz belli başlı suçlar var. Bunlardan bir tanesi TCK 235'inci maddede düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçudur. Bir diğerleri ise TCK yani Türk Ceza Kanunu madde 257'de düzenlenen görevi kötü kullanma ve kamu zararı suçudur. Şimdi burada önemli bir detay vermek istiyorum sizlere. Madde 235'te düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçu özellikle belediye başkanları ve kamu görevlileri için İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olmayan soruşturulması ve kovuşturulması için tekrarlıyorum İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabi olmayan bir suçtur. Nitekim burada ilgili idari kurum belli başlı suçlarda hangi suçta İçişleri Bakanlığı'nın izninin gerektiğini hangisinin de gerekmediğini bilebilecek ehil yapıya sahiptirler. Bu rapor hazırlanıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na burada gönderilmiştir ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturulması ve kovuşturulması için izine tabi değildir. Ancak bizim adliyeden almış olduğumuz bilgiye göre özellikle gelen rapor yetersiz bulunarak burada bir ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşamayacağı nedeniyle bu dosyada olsa olsa görevi kötüye kullanma ve kamu zararı oluşabilir. Bu da İçişleri Bakanlığı'nın izine tabidir. Denilerek bu gerekçeyle dosya idari kuruma geri iade edilmiştir. İzin alın gerekirse tekrar gönderin. Bu da şu anlama gelmektedir. Sayın Belediye Başkanı'nın yargılanmaması için kendine korunaklı bir alan oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak biraz önce göstermiş olduğumuz bilgiler de dahil olmak üzere bizler de biraz önce Cumhuriyet Başsavcılığı'nıza tüm belge ve bilgileri teslim etmiş bulunmaktayız, ihbar etmiş bulunmaktayız ve burada kamuoyuna şu sözü veriyoruz, kesinlikle ve kesinlikle bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

"TÜM YETKİLİLERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da dosyanın savcılığa gönderilmesine rağmen işlem yapılmadığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Konu çok net olarak anlaşılmıştır. Sadece buradan kamuoyuna ve ilgili kurumlara, yetkili kurumlara bir soru sormak istiyorum. Trabzon Valiliği açık bir şekilde gereğinin yapılması için dosyayı bakanlık il müdürlüğüne oradan da Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olmasına rağmen neden hiçbir işlem bugüne kadar yapılmamış? Kimler kimleri neden korumaktadır? Bu birinci soru. İkincisi de bakın değerli arkadaşlar çok net hatırlarsınız. 19 Mart 2025 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımıza yol arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza şafak operasyonlarıyla alıp tutuklayıp bugüne kadar içeride tutanlar iddianameleri hazırlanmamış sadece iftiracı ve iftiralarla hazırlanan dosyalarla bizim belediyelerimize operasyon yapılırken Çarşıbaşı'nda hemen yanı başımızda duran belediyede yapılan bu usulsüzlükleri görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kamu zararına karşı neden bir işlem yapılmamaktadır? Buradan tüm yetkilileri Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum."