CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu kabul etti. İkili, basına kapalı olarak 1 buçuk saatlik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Müsavat Başkan'la birlikte ve diğer mevkidaşlarımızla birlikte çözmediğimiz sıkıntı yok"

Geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında "Talat Paşa" tartışması yaşanmıştı. Bu konu üzerine konuşan CHP lideri Özel, "Geçtiğimiz hafta yaşanan olayı ilk duyduğumda, yine hemen ertesinde sıcağı sıcağına sizler sormuştunuz. Ben de demiştim ki 'Meclis'te zaman zaman iletişim kazaları, zaman zaman yol kazaları olur. Bu iş arka odada hallolur. Bizim arka odada Müsavat Başkan'la birlikte ve diğer mevkidaşlarımızla birlikte çözmediğimiz sıkıntı yok. Çünkü bizim hem partilerimizin tarihine, hem tarihsel bakışa, Cumhuriyet'in değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel tezlerine, uluslararası alanda müştereken sahiplendiğimiz tüm tezlere olan inancımız noktasında birbirimizden şüphemiz olmadığı için her türlü kazayı birlikte aşarız.' O günden sonra o günkü oturumu yöneten Sayın Tekin Bingöl'ün de hem sosyal medyadan açıklamaları, hem saygın gazetecilere verdiği demeçlerde konuya ilişkin kendi hassasiyetini; partimizin hassasiyetiyle, paraleldeki hassasiyetini, yaklaşımını yapıcı cümlelerini hep birlikte okuduk. Bugün de Sayın Genel Başkanımız meseleyi yukarıda özetlediğinde tam bir mutabakat halinde konuyla ilgili tutumlarımızı bir kez daha netleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Her soruya verilecek yanıtımız var"

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklaması kapsamında "Hukuka aykırı deliller yok hükmündedir" şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Feti Yıldız'ın değerlendirmelerini, Türkgün gazetesindeki röportajını dikkatlice takip ettik. Aslında Sayın Feti Yıldız'ın söylediklerine bağlı bir soruşturma süreci yaşanıyor olsa, daha önce de kendisinin tutuklu yargılamanın istisna, tutuksuz yargılamanın genel kaide olduğuna ilişkin görüşlerini de görmüştük. Bunlar uygulanıyor olsa kimsenin ne yargılanmaktan, ne yargıdan kaçmaktan ya da hukuka uygun toplanmış delillere itiraz etmek gibi bir pozisyonu olmaz. Bugün yapılan iş; bir gizli tanık müessesesinin ortaya konması, oradan atılan iftiraların daha sonra bazı kişilerin aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla tehdit edilerek 'Buna uygun ifadeler ver' diye zorlanması, 'Öyle duydum, böyleymiş, tahmin ediyorum' gibi ifadelerin sanki somut bir delile ulaşılmışcasına bir karalama ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmüş olması aslında ilk gün elde olmayan kanıtların halen elde edilememiş olup, kazıyarak kanıt üretme, kanırtarak ifadeye zorlama yönteminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Sayın Feti Yıldız'ın çerçevesinde bir yargılama yapılıyor olsa, buna kim niye itiraz etsin? O zaman biz bir tek şey talep etmeye devam ederiz. İddialar kadar yanıtların da kamuoyu tarafından duyulması çok önemlidir. Bu konuda Meclis kapanmadan bir yasal düzenleme yapılacak olursa, iki satır 'Bu tip yargılamalarda tarafların karşılıklı kabulü durumunda basın-yayın organları canlı yayın yapabilirler' dendiğinde bizim korkacak, çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Her soruya verilecek yanıtımız var" diye konuştu.

"400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandum da olmasın' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir"

Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa hakkında, "En ideali 400'ü aşkın vekille Meclis'te kabul edilmesi" sözleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Numan Bey'in değerlendirmesi ise daha önce partisinin '400 milletvekili de olsa biz anayasa değişikliğini bir milletimize götürür, onun da rızasını alırız' şeklindeki yaklaşımından çelişkili bir tutumdur. Anayasa değişikliği yapılacaksa, üzerinde bütün toplumun mutabakat sağlayacağı, herkesin 'tamam' diyeceği, tam bir mutabakatla geçmiş maddelerin geçmişte hızla anayasaya derc edildiği durumlar vardır. Bunlar önemlidir ama bu kadar anayasa ihlallerinin söz konusu olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının bile teklif edilebildiği süreçler yaşanmışken Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına birinci derece mahkemeleri direniyorken bu kadar açık anayasa ihlalleri ortadayken, '400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandum da olmasın' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Partisinin daha önce ifade ettiği '400'ün üzerinde de oy alsa anayasa değişikliği referanduma gitmelidir' tutumundan ayrışmasını doğru bulmam."

"Şahıslar adına karar veren mahkemeler ve yazılar var"

Bazı belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, "Eskiden iddianameler millet adına yazılırdı. Geride bıraktığımız dönemlerde cemaat adına yazılan iddianamelere şahitlik ettik. Mahkemeler Türk milleti adına karar verirdi. Cemaat adına karar alan mahkemelerin varlığına geçmişte şahit olduk. Şimdi de şahıslar adına karar veren mahkemeler ve yazılar var. O sebeple bütün bu tartışmaların odağında hukuksuzluğun yanında bu iş başında bulunan yönetime güvensizlik durumu söz konusu oluyor. Onu bertaraf edebilmek adına da bir takım algı yönetimine elverişli siyasi hamleler yapılıyor" ifadelerini kullandı.