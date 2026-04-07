CHP'lilerden Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Mustafa Bozbey Eylemi

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Bursa İl Örgütü, Mustafa Bozbey'in tutuklanarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını belediye binası önünde protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Siz 20 yıl bu şehri yönettiniz; kendinize sorun: Bursa'ya ne yaptınız? Cumhuriyet Halk Partisi göreve geldiğinde bunu hazmedemediniz. Mustafa Bozbey, 20 yıl boyunca her seçimde oylarını artırarak geldi. Bundan korktunuz. 'Artık seçim kazanamayız' diyerek bu sürece müdahale etmeye çalıştınız. Yaptığınız hukuksuzluklara ve adaletsizliklere asla teslim olmayacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması belediye binası önünde protesto edildi. Eyleme CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyeleri Zeliha Aksaz Şahbaz ve Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hukuksuz şekilde tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik uygulamalar ne yazık ki devam etmektedir. Valilik tarafından bize bildirilen takvime göre, 9 Nisan Perşembe saat 11.00'de belediye meclisinde başkan vekilliği için oylama yapılacaktır. Mevzuata göre, başkanın yokluğunda birinci başkan vekili, o da yoksa ikinci başkan vekili seçim gününe kadar görev yapar. Ancak bugün yeni bir hukuksuzlukla karşılaştık. Sabah uyandığımızda kayyum atandığını gördük. Oysa kayyum atanabilmesi için seçimlerin 10 gün içerisinde yapılamaması ya da seçimi engelleyen bir durumun ortaya çıkması gerekir. Şu ana kadar mecliste seçimi engelleyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bizler perşembe günü yapılacak seçimi beklerken böyle bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle bugün idari mahkemeye başvurarak kayyum kararının yürütmesinin durdurulmasını talep ettik."

"Hukukun işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Buradan açıkça görüyoruz ki mesele artık bir hukuk meselesi değildir. Yapılmak istenen, Bursa halkının helal oylarıyla seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çökme operasyonudur. Hukukun anlamını yitirdiği bir süreçten geçiyoruz. Bizler, bu ülkede hukukun işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu topraklarda tek bir kişi kalana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Eğer biraz cesaretiniz varsa, gelin pazar günü sandığı koyalım; Bursa halkı ne diyorsa onu yapalım. Yaklaşık 200 bin oy farkla kazanılmış bir seçime rağmen hala 'bu iradeyi nasıl yok sayarız' diye hesap yapıyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız günden itibaren mali disiplinle, tüm engellemelere rağmen halka hizmet etmeye devam ettik. Siz 20 yıl bu şehri yönettiniz; kendinize sorun: Bursa'ya ne yaptınız? Cumhuriyet Halk Partisi göreve geldiğinde bunu hazmedemediniz. Mustafa Bozbey, 20 yıl boyunca her seçimde oylarını artırarak geldi. Bundan korktunuz. 'Artık seçim kazanamayız' diyerek bu sürece müdahale etmeye çalıştınız. Yaptığınız hukuksuzluklara ve adaletsizliklere asla teslim olmayacağız."