CHP'lilerden Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Mustafa Bozbey Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'lilerden Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Mustafa Bozbey Eylemi

07.04.2026 09:40  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa İl Örgütü, Mustafa Bozbey'in tutuklanarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını belediye binası önünde protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Siz 20 yıl bu şehri yönettiniz; kendinize sorun: Bursa’ya ne yaptınız? Cumhuriyet Halk Partisi göreve geldiğinde bunu hazmedemediniz. Mustafa Bozbey, 20 yıl boyunca her seçimde oylarını artırarak geldi. Bundan korktunuz. ‘Artık seçim kazanamayız’ diyerek bu sürece müdahale etmeye çalıştınız. Yaptığınız hukuksuzluklara ve adaletsizliklere asla teslim olmayacağız" dedi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Bursa İl Örgütü, Mustafa Bozbey'in tutuklanarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını belediye binası önünde protesto etti. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Siz 20 yıl bu şehri yönettiniz; kendinize sorun: Bursa'ya ne yaptınız? Cumhuriyet Halk Partisi göreve geldiğinde bunu hazmedemediniz. Mustafa Bozbey, 20 yıl boyunca her seçimde oylarını artırarak geldi. Bundan korktunuz. 'Artık seçim kazanamayız' diyerek bu sürece müdahale etmeye çalıştınız. Yaptığınız hukuksuzluklara ve adaletsizliklere asla teslim olmayacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması belediye binası önünde protesto edildi. Eyleme CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP PM Üyeleri Zeliha Aksaz Şahbaz ve Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hukuksuz şekilde tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik uygulamalar ne yazık ki devam etmektedir. Valilik tarafından bize bildirilen takvime göre, 9 Nisan Perşembe saat 11.00'de belediye meclisinde başkan vekilliği için oylama yapılacaktır. Mevzuata göre, başkanın yokluğunda birinci başkan vekili, o da yoksa ikinci başkan vekili seçim gününe kadar görev yapar. Ancak bugün yeni bir hukuksuzlukla karşılaştık. Sabah uyandığımızda kayyum atandığını gördük. Oysa kayyum atanabilmesi için seçimlerin 10 gün içerisinde yapılamaması ya da seçimi engelleyen bir durumun ortaya çıkması gerekir. Şu ana kadar mecliste seçimi engelleyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Bizler perşembe günü yapılacak seçimi beklerken böyle bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Bu nedenle bugün idari mahkemeye başvurarak kayyum kararının yürütmesinin durdurulmasını talep ettik."

"Hukukun işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Buradan açıkça görüyoruz ki mesele artık bir hukuk meselesi değildir. Yapılmak istenen, Bursa halkının helal oylarıyla seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çökme operasyonudur. Hukukun anlamını yitirdiği bir süreçten geçiyoruz. Bizler, bu ülkede hukukun işlemesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu topraklarda tek bir kişi kalana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Eğer biraz cesaretiniz varsa, gelin pazar günü sandığı koyalım; Bursa halkı ne diyorsa onu yapalım. Yaklaşık 200 bin oy farkla kazanılmış bir seçime rağmen hala 'bu iradeyi nasıl yok sayarız' diye hesap yapıyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız günden itibaren mali disiplinle, tüm engellemelere rağmen halka hizmet etmeye devam ettik. Siz 20 yıl bu şehri yönettiniz; kendinize sorun: Bursa'ya ne yaptınız? Cumhuriyet Halk Partisi göreve geldiğinde bunu hazmedemediniz. Mustafa Bozbey, 20 yıl boyunca her seçimde oylarını artırarak geldi. Bundan korktunuz. 'Artık seçim kazanamayız' diyerek bu sürece müdahale etmeye çalıştınız. Yaptığınız hukuksuzluklara ve adaletsizliklere asla teslim olmayacağız."

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'lilerden Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Mustafa Bozbey Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:18:57. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'lilerden Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Mustafa Bozbey Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.