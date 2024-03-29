CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya\'yı kısa sürede ayağa kaldıracak projelerini açıkladı

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, Malatya'yı kısa sürede ayağa kaldıracak projelerinin olduğunu ifade ederek, "Askeri Hastanenin hemen yanında 95,5 dönümlük bir alan var ve buraya 1560 daire sığıyor. Göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde konutları, sosyal donatılarıyla birlikte yapacağız. Yerinde dönüşümü hızlı bir şekilde başlatacağız. Belediyenin garantörlüğünde yerinde dönüşümü yapacağız. Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde başlatacağız" dedi.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile bir araya geldi.
"2020 DEPREMİ İKAZI VERDİ AMA BU GÖRÜLMEDİ"
Meslek örgütleriyle her zaman yoğun bir ilişki içerisinde olduğunu ifade eden Ağbaba, meslek örgütlerinin ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyledi. Ağbaba şöyle konuştu:
"Zaman zaman meslek örgütleri maalesef hem yerel yönetimlerin hem de hükümetin üzerinde bir yük gibi göründü ama depremle beraber meslek odalarının ve bilimin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. 2020 depreminde Malatya bir ders çıkarmış, ikazı görebilmiş olsaydı bu büyük felaketi yaşamamış olacaktık. Bilimi yok sayarsanız bunları yaşarsınız. 2020'de ciddi hasar tespitleri yapılmadı. Torpil uygulandı. O binalarda yerle bir oldu ve yüzlerce insanımızı kaybettik. Kimse bilime inanmadı, meslek odalarına güvenmedi ve Malatya maalesef büyük yıkım yaşadı.
"BOSTANBAŞI LÜKS APARTMAN MEZARLIĞINA DÖNDÜ"
Ağır hasarlı binalara hafif hasar verenler yargılanmadı, tarım arazileri imara açanlarda cezalandırılmadı. Bostanbaşı imara açılırken mühendislerin ne kadar karşı çıktıklarını gördüm. Onlar da dinlenilmedi ve Bostanbaşı lüks apartman mezarlığına döndü. Yeni inşa sürecinde mutlaka mimar ve mühendislerin görüşleri alınmalıdır. Görüşü alınmadan öte onlar bu işi yapmalıdır. Belediye meclis üyelerimiz arasında şehir plancıları, mimar, mühendisler, jeoloji mühendisleri, ziraat mühendisleri var. Belediyeyi yönetirken mutlaka odaların görüşlerini dikkate alacağımızı söylemek isterim, birlikte çalışacağız. Bizim vaatlerimizi mühendislerimiz çalıştı."
"ASKERİ HASTANENİN YANINDAKİ ALANA KONUT YAPACAĞIZ"
Malatya'da kiracıları konut sahibi yapacaklarını kaydeden Ağbaba, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Askeri Hastanenin hemen yanında 95,5 dönümlük bir alan var ve buraya 1560 daire sığıyor. Göreve geldiğimizde hızlı bir şekilde konutları, sosyal donatılarıyla birlikte yapacağız. TOKİ'ler yapılmış ama hiçbir şey yok, biz o mantıkla gitmeyeceğiz. Yerinde dönüşümü hızlı bir şekilde başlatacağız. Belediyenin garantörlüğünde yerinde dönüşümü yapacağız. Konut sahiplerinin kayıplarının olmaması için uğraşacağız ve vatandaşlara destek olacağız. Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde başlatacağız. Yeni alt merkezler oluşturacağız. Şehir doğudan batıya büyüyor. Büyük bir trafik problemi var. Beylerderesi Viyadüğünde büyük yoğunluk var, yollar iyi değil. Bunları birlikte çözeceğiz."
Ağbaba, Malatya'da tarım ve hayvancılığa da destek vereceklerini, yaylacıların insani şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla projelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.
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