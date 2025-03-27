CHP Malatya İl Başkanı İmamoğlu'na Destek İçin İmza Kampanyası Düzenleyecek

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için Ramazan Bayramı'nın hemen sonrasında imza kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi. Yıldız, partisinin 6. Olağanüstü Kurultayı'nda da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladı.

Yıldız, yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarını sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Malatya İl Başkanı Yıldız, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlığın hesabını sormaya devam edeceğiz. Cumartesi günü İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda olacağız. Biz de cuma günü akşam Malatya'da yine son bir yürüyüş planlıyoruz. Onu da yakında vatandaşlarımıza duyuracağız." dedi.

"81 il başkanı İmamoğlu'na destek için Saraçhane'deydik"

Partisinin 81 il başkanının tamamının, İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de olduğunu anlatan Yıldız, "81 il başkanı olarak bizler, mitingde de bulunduk, Sayın İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu belirttik. Önümüzdeki günlerde Sayın İmamoğlu için bir imza kampanyamız olacak" diye konuştu.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Bayramın hemen sonrasında da mahalle mahalle gezip, köy köy gezip Ekrem İmamoğlu için büyük bir imza kampanyası planlıyoruz. Tüm vatandaşlar bir dilekçeyle, bir imzayla Ekrem İmamoğlu'na desteğini sunacak. Protestolarımız Ekrem İmamoğlu oradan çıkana kadar devam edecek. Haftada bir olacak, yaygınlaşacak. Belki Saraçhane bitti ama 'Ekrem İmamoğlu'nu bıraktık' diye hiç kimse düşünmesin. Hem Malatya'da hem de Türkiye çapında bununla ilgili yaratıcı eylemler yapacağız. İmamoğlu bizlere emanet. İmamoğlu millete emanet. Onu hep beraber sahip çıkacağız."

"Sayın Özgür Özel'i kayıtsız şartsız destekliyoruz"

İl Başkanları toplantısında partisine kayyum girişimlerinin görüşüldüğünü bildiren Yıldız, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayı toplama kararı aldığını hatırlattı. Yıldız, şunları kaydetti:

"81 il başkanı olarak bizler dün bir bildiri yayınladık. Bu konuda genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in kayıtsız şartsız arkasındayız. Kayyum girişimlerini boşa çıkaracağız. İçeride kayyum umudu olanlara da gerekli cevabı hep beraber kurultayda vereceğiz. Özgür Özel geçen kurultayda aldığı oyun çok daha üstünde bir sonuçla yeniden genel başkanımız olarak yoluna devam edecek. Daha güçlü devam edecek. Parti Meclisini yenileyecek, MYK'sını yenileyecek. Biz de CHP İl Örgütü olarak AKP tarafından oynanan tüm oyunlara karşı genel başkanımızın yanındayız. Hep birlik içerisindeyiz. İnanılmaz bir birlik beraberliğimiz var. 81 il başkanı olarak da bu konuda hemfikir olduğumuzu belirtmek isterim."