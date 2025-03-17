CHP Malatya Ön Seçim Hazırlıklarına Devam Ediyor

(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, 12 bin üyesinin, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta 35 sandıkta oy kullanacağı seçime 6 gün kala yoğun çalışma temposunu sürdürüyor. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, "Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranıp seçime katılmalarını bekliyoruz. Bize başvuran yoğunluktan da anlıyoruz ki bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçimde, CHP Malatya İl Örgütü'nün 12 bin üyesi, 35 sandıkta oy kullanacak.

Ön seçime 6 gün kala yoğun çalışma temposunu sürdüren CHP Malatya İl Örgütü'nde, seçime hazırlık ve üyelerin başvurusu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun yaşandığı iki merkez ilçe başkanı, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yeşilyurt'ta 2'si seyyar, 11 sandık kurulacak

Ön seçim öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, şunları söyledi:

"Parti genel merkezimizden gelen tüm yönetmelikleri birebir uygulayarak seçime hazırlanıyoruz. Bize gönderilen bir seçim takvimi vardı. Dün itibariyle, yani 16'sı itibarıyla de seçim itiraz süreci başladı. Dünden beri vatandaşlarımızdan da istenilenden daha çok, beklenilenden daha çok bir başvuru oldu. Umuyorum ve düşünüyorum ki bu seçim bizler için çok büyük bir güç olacak, moral ve motivasyon olacak. Bu ön seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeşilyurt ilçemizin 3 bin 398 üyesi oy kullanacak. Sonradan eklemeler olabilir; bu il dışından gelenler var. Bu itiraz dilekçesi sonucunda, 11 bölgede, mahallemizde birer sandık kurduk. Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için bu 11 sandığın 2'si seyyar sandık olarak düzenlendi. Hemen hemen yoğunluğu olan tüm mahallelerimizde sandık kurduk. 3 tanesi parti merkezimizde, bir tanesi Gölpınar'da, bir tanesi İçi İkizce mahallemizde, bir tanesi Yeşilyurt Örnekköy'de Cumhuriyet Mahallesi olarak geçiyor, Zaviye Mahallesi ve Cemal Gürsel Mahallelerde de sandıklarımız mevcut olacak. Şimdi vatandaşlardan böyle kısık da olsa gelen şöyle bir tepki var: 'Tek adaylı bir seçim, niye gidelim?' Fakat biz şunu anlatmak istiyoruz. Bu seçim bizim için çok önemli, gücümüz için önemli, gücümüzün karşı tarafa gösterilmesi için önemli, motivasyon için önemli. Biz de tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranıp seçime katılmalarını bekliyoruz. Bize başvuran yoğunluktan da anlıyoruz ki bunu gerçekleştireceğiz. O konuda da çok mutluyum."

"Kadınları partimize bekliyoruz"

Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı İlknur Baykan, şöyle konuştu:

"Ön seçime hazırız. Bize gelen yönetmelik uyarınca o prosedüre uyarak çalışmalarımıza devam ettik. Adres bulamadığımız konteynerleri gezerek birebir adreslerimizi tespit ettik. Üyelerimizle birebir konuşup, onların nasıl bu süreçte oy kullanacaklarını, sandıkları hakkında bilgiler verdik. İtiraz dilekçeleri hakkında bilgiler verdik. Onları partimize davet ederek bilgilendirmeye çalıştık. Üyelerimiz çok sıcak baktılar bu ön seçime, hatta bizlere de teşekkür ettiler. Çok da büyük bir üye kaydımız oldu. Kadınlara mesajım, hiçbir kadın evde oturmasın, partimize bekliyoruz. Biz kadınlarla güçlüyüz."

"Gelecekteki cumhurbaşkanımızın arkasında durduğumuzu göstermemiz gerekiyor"

Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, şunları söyledi:

"Bizim için 23 Şubat'ta yapılacak ön seçim, sadece bir ön seçim anlamı taşımıyor. Aynı zamanda örgütümüzün İmamoğlu'nun arkasında olduğunu göstermesi açısından, Türkiye'ye bir mesaj açısından, Türkiye'de olası gelecekteki yaşanacak bu sıkıntıların çözülmesi için bizim İmamoğlu'na güvendiğimizi ve onun her şekilde arkasında olduğumuzu göstermek için bu seçime gerçekten de iyi hazırlanıyoruz. Bu seçimde tüm üyelerimizin gelip oy kullanmasını özellikle rica ediyor ve istiyoruz. Burada tek aday olmasından çok daha fazla, yapılan bu haksızlıklar, yapılan bu İmamoğlu üzerine bu şekilde gelmeler, bu daha önceki hiçbir zamanda olmadığı şekilde sıkıntılı günler yaşamaktayız. İnşallah bugünleri de atlatacağız, daha iyi günlerde olacağız. Bu seçim bizim için bir gösterge olacaktır. Bundan dolayı bir süredir hazırlanıyoruz. Üyelerimizin hepsini aradık. 2 binin üzerinde üyemiz var. Bunlar için görevlendirmelerimizi yaptık. Her 100 üyemize bir yöneticimiz olacak şekilde görevlendirmelerimiz oldu. Onlar telefonla üyelerimizi arıyor, oy kullanacakları yerleri, sandıkların durumunu tarif ediyorlar, gelip gelmeyeceklerini öğreniyorlar. Tüm üyelerimizi bu konuda hassas olmalarını ve bize bu konuda yardımcı olmalarını özellikle istiyorum, rica ediyoruz. Bu sadece bir İmamoğlu önseçimi değil; bu, tüm üyelerimizle birlikte, bütün Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim cumhurbaşkanımız ve gelecekteki cumhurbaşkanımızın arkasında durduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Hepsini bekliyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyorum."