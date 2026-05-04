CHP Mardin İl Başkanı Azad Kılınçaslan: "Esnafın Sorunları ve Yerel Hizmet Eksiklikleri Gündemimizde"

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - CHP'nin 81 ilde eş zamanlı başlattığı saha çalışmaları kapsamında CHP Mardin İl Başkanı Azad Kılınçaslan, Artuklu İlçe Başkanı Barış Olgaç ile il ve ilçe yöneticileri vatandaşlarla bir araya gelerek, partinin görüşlerini aktardı.

Parti heyetinin ziyaret ettiği esnaftan Vahap Kantaş, "sıkıntı üzerine sıkıntı yaşadıklarını" söyleyerek, "Turist artık başka yerlere gitmeye başladı. Ferdi olarak gelen turist arabasını nereye koyacağını şaşırıyor. Bir sefer geldiği zaman 'İsterim ki bir daha geleyim' diyor ama 'Ne park yeri var ne bir şey' diyerek şikayet ediyor. Yapıcılık yok yani burada. Onun için bir daha gelmezler. Bayağı eksiklerimiz var" diye konuştu.

Mardin merkezdeki hizmetleri Midyat'taki hizmetlerle kıyaslayan ve kayyum yönetimini eleştiren Kantaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Midyat'a bir bakın. Midyat'taki hizmetle buradaki hizmet bir değil. Oranın Belediye Başkanı Veysi Şahin, gidin bakın. Bizim burada da belediye başkanlarımız var ama kayyum daha etkili olduğundan buraya çok hizmet yapılmıyor. Önceki dönemlerde yerel seçimlere baktığımız zaman, kendi partisinden belediye başkanı seçilen ve kayyum atanmayan belediyeler daha çok hizmet yaptı. Şu an burada üç dört dönemdir kayyum yönetiyor. Kayyum yönettiği için iki işi birden mi yapamıyor, beceremiyor mu bilinmez ama ondan dolayı bu tür sıkıntılar yaşanıyor."

CHP Mardin İl Başkanı Kılınçaslan'ın sözleri

CHP Mardin İl Başkanı Kılınçaslan da, "Biz de CHP Mardin İl Örgütü olarak bugün Mardin esnafıyla genel bir çalışma yaptık. Esnaflarımızın sıkıntılarını, sorunlarını dinledik. Bütün sorunlar ve sıkıntılar genelde aynı. Bütün esnaflarımız ekonomik sıkıntıdan bayağı bir nasibini almış durumda. Mardin, kültürel turizmin şehri olan ve turizmin belkemiği olarak adlandırdığımız bir il. Normalde bahar ayında açılıp iki üç aylık bir sezonda turistlerin akın ettiği bir yerken; son üç yıldır turistlerin hiç uğramadığı ve esnafların çok sıkıntılı olduğu bir döneme denk geldik."

Açıklamasında kentteki yerel yönetim anlayışını da eleştiren Kılınçaslan, seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların şehre hizmet edemediğini savundu.

Kılınçaslan, "Mardin'de bir kayyum dönemi yaşanıyor. Seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alınıp yerine Vali kayyum olarak atandı. Mardin merkez, turizm şehri olmasına rağmen esnaf hizmet bulamıyor. Şehirde turistlerin ve araçların geçtiği tek bir ana cadde var, otopark sorunu büyük bir çileye dönüşmüş durumda. Ancak yıllardır kayyum tarafından yönetilen şehirde bu sorunlara bir türlü çözüm bulunamadı," dedi.

İlçe belediyeleri ile merkezdeki hizmet farkına da değinen Kılınçaslan, Midyat ilçesini örnek göstererek, "Midyat'taki hizmetle buradaki bir değil. Kendi partisinden seçilmiş belediye başkanlarının olduğu yerlerde daha çok hizmet yapılıyor ancak kayyum yönetimleri iki işi birden yürütemiyor ve beceremiyor" ifadelerini kullandı.

"İlk seçimde iktidar olup tüm sorunları çözeceğiz"

Esnafın şikayetlerinin temelinde ekonomi ve hizmet yetersizliği olduğunu dile getiren CHP'li Kılınçaslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşlarımız bizi çok iyi karşıladı. Kendilerine Genel Başkanımızın ve haksız yargı süreçlerine maruz kalan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok selamlarını ilettik. İnşallah önümüze sandık geldiği gün, ilk seçimde bunları gönderip CHP iktidarında tüm bu sorunları bitireceğiz. Gerek ekonomik sıkıntıları gerekse yerel yönetimlerdeki kayyum sorununu kökünden çözeceğiz."