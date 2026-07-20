CHP Milletvekili Halıcı, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Halıcı, Vatandaşlarla Buluştu

20.07.2026 14:22
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Hikmet Yalım Halıcı, Gelendost'ta vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümler için çalışacağını söyledi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gelendost ilçe merkezi ile Yaka, Madenli ve Bağıllı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halıcı, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için TBMM'de mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Halıcı, Gelendost ilçe merkezi ile Yaka, Madenli ve Bağıllı köylerini ziyaret etti. Halıcı, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediklerini belirterek, "Onların çözülmeyen sorunlarının çözümü için çalışmaya, haklarını TBMM'de savunmaya, dile getirmeye ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Halıcı, CHP Gelendost İlçe Başkanı Soner Çınar, İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Güven, parti yöneticileri ve partililerle birlikte Gelendost'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Halıcı, daha sonra Yaka, Madenli ve Bağıllı köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve köy halkıyla görüştü.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Halıcı, köylerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin taleplerini, önerilerini ve beklentilerini dinleyerek köylerimizin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Onların çözülmeyen sorunlarının çözümü için çalışmaya, haklarını TBMM'de savunmaya, dile getirmeye ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halıcı, Gelendost programı kapsamında, 22. ve 23. Dönem CHP Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in memleketi Madenli'deki kabrini de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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