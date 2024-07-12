CHP Milletvekili, İmamın Siyasi Faaliyetlerini İddia Etti - Son Dakika
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Yerel

CHP Milletvekili, İmamın Siyasi Faaliyetlerini İddia Etti

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CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Laçin İlçesi Fatih Mahallesi İmamının 31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti. Tahtasız, imamın devlete ait lojmanına 11 vatandaşı kaydettirerek oy kullandırdığını belirtti.

12.07.2024 10:31
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Laçin İlçesi Fatih Mahallesi İmamının 31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürerek, ilçeden gelen şikayetler üzerine ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi verdiğini belirtti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Laçin İlçesi Fatih Mahallesi imamının 31 Mart Yerel Seçimlerinde devlete ait lojmanına 11 vatandaşı kaydettirerek oy kullandırdığını iddia etti. Tahtasız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Burada Çorum halkımızın haklarını aramak için bir soru önergesi verdim. Bu soru önergesi özellikle Çorum'a bağlı Laçin ilçemizde yoğun gelen şikayetler üzerine sayın Cevdet Yılmaz tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesi verdim. Bu soru önergesinin içeriği; Çorum iline bağlı Laçin ilçesinde Fatih Mahallesi'nde imam olarak görev yapan vatandaşımız maalesef 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendi kaldığı lojman, normalde devlet lojmanıdır ve bu lojmana kendi yakınlarının dışında hiçbir kimseyi ikamet ettirmemesi gerekirken bu lojmanda 11 civarında vatandaşın oraya seçmen olarak kaydırıldığı belgelerle elimizde. Bu normalde seçim çalışmalarına katılmaması gereken cami imamımızın maalesef Laçin ilçesinde seçim çalışmalarına, bir siyasi partinin seçim çalışmalarına katıldığını ve seçim propagandası yaptığı duyumlarımız vardır ve birçok belgede elimizdedir."

Kaynak: ANKA

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