CHP Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilere verilen bayram ikramiyelerini eleştirdi

Yerel

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin az olduğunu belirterek, "Bin lira yaptılar, 2 bin lira yaptılar, şimdi 3 bin lira. Biz dedik ki, '3 bin lira olmaz, emekli maaşıyla bunu eşleştirelim' dedik. Onu da yine AK Parti ile MHP reddetti. Bunlara oy vermeyin, yeter. 22 senedir oy verildi" dedi.

Mahmut Tanal, CHP Edirne Belediye Başkan adayı Filiz Gencan Akın'ın seçim çalışmalarına destek verdi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tanal, emekli maaşları konusunda hükümete tepki gösterdi. Bir kahvehane ziyaretinde konuşan Tanal, şunları söyledi:

"10 binin üzerinde alan var mı? Biz emekli maaşı 'asgari ücretin altında olmasın' diye CHP kanun teklifi verdi. AK Parti ile MHP yani Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. Eve bir şey alacağınız zaman düşünüyorsunuz. Biz dedik ki, 'dini bayramlarda ikramiye verilsin'. Ne oldu; bin lira yaptılar, 2 bin lira yaptılar, şimdi 3 bin lira. Biz dedik ki, '3 bin lira olmaz, emekli maaşıyla bunu eşleştirelim' dedik. Onu da yine AK Parti ile MHP reddetti. Bunlara oy vermeyin, yeter. 22 senedir oy verildi."