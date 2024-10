CHP Muğla İl Başkanı Balcı: Ekonomi, Siyaset ve Sosyal Alanda Büyük Kriz Var

Yerel

HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA)- CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, " Türkiye'de gerçekten şu anda ciddi bir sıkıntı var. Her anlamda; sosyal anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda büyük bir krizin içerisindeyiz. Aslında bunun tek çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da bütün milletimiz görüyor, izliyor. Her türlü soruna karşı çözüm üretiyoruz. Her türlü sorunun tespiti var, çözümü de var şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde" dedi.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, partisinin Bodrum'da gerçekeleştirdiği İl Başkanları Toplantısı'nın son gününde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Cuma gününden bu yana devam eden toplantının verimli geçtiğini belirten Balcı, "Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu. Aslında belki de ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde il başkanlarımız eşleriyle, aileleriyle birlikte hem bir kaynaşma hem bir değerlendirme toplantısı yaptık. Çok verimli geçti. Dört genel başkan yardımcımız çok güzel sunumlar yaptı ileriye dönük olarak. Şu anda Türkiye'nin birinci partisiyiz. Muğla'da da birinci partiyiz. Muğla'da 31 Mart'ta çok güzel bir sonuç aldık.13 ilçemizin 11'ini kazandık. Büyükşehir belediyemizi yüzde 55 gibi rekor bir oyla kazandık. Muğla'da birinci ve güçlü bir partiyiz. Biz yapılacak ilk genel seçimlerde Türkiye'de yine iktidarı elde edeceğiz. 31 Mart'ta olduğu gibi. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. 81 il başkanımız belki de tarihte görülmediği şekiliyle birlik beraberlik içerisinde her türlü kararı ortak alabiliyoruz. Her türlü sorunumuzu, sıkıntımızı dile getirebiliyoruz. Bu anlamda genel merkezimizin de bize karşı çok olanakları bu şekilde sağladığı için bu ortamı yaratabildik aslında. Bu da bugünkü Muğla'da yaptığımız bu kamp da aslında bunun bir örneği. Çok güzel, çok verimli bir toplantı geçti. İleriye dönük olarak çok güzel kararlar aldık. Bugün de sayın genel başkanımızın katılımıyla toplantımızı sonlandıracağız. Daha sonra Muğla'daki diğer ilçelerdeki programlarımızı yapacağız" diye konuştu.

"Her türlü soruna karşı çözüm üretiyoruz"

İl başkanları ve bütün örgüt olarak halkın içinde bulunduğu her türlü sıkıntıyı yakından takip ettiklerini kaydeden Balcı, "Türkiye'de gerçekten şu anda ciddi bir sıkıntı var. Her anlamda; sosyal anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda büyük bir krizin içerisindeyiz. Aslında bunun tek çaresi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da bütün milletimiz görüyor, izliyor. Her türlü soruna karşı çözüm üretiyoruz. Her türlü sorunun tespiti var, çözümü de var şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 81 başkanı ve bütün örgütlerimiz, ilçe başkanlarımız aslında halkın içinde ve her türlü sıkıntıyı tespit ediyoruz. İnşallah erken de olsa zamanında da olsa biz Türkiye'nin birinci partisi olacağız ama erken seçim kaçınılmaz gibi görünüyor" diye konuştu.