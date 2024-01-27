CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, Araklı\'daki Atık Suların Karadeniz\'e Deşarj Edildiğini Tepki Gösterdi

CHP'nin Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, Taşönü Mahallesi'ndeki Araklı Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin atık sularının kaçak şekilde Karadeniz'e deşarj edildiğini belirterek, "Böyle vicdansızlık olamaz. Bu insanlık suçudur" diye tepki gösterdi. Kaya, gece yarısı atık suyu Değirmenderesi'ne boşaltan kamyonu takip ederek çektiği görüntüleri de paylaştı.

CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, Trabzon'un Araklı ilçesinin Taşönü Mahallesi'ndeki Araklı Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin atık sularının kaçak şekilde deşarj edildiğini görüntüleri. Gece saatlerinde takip ettiği üzerinde "Katı Atık Belediyeler Birliği" yazılı aracın görüntülerini paylaşan Kaya, şunları söyledi:

"YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

"Şu an saat gece 01.36 danışmanımla birlikte geceleri Trabzon'u dolaşıyoruz. Trabzon'un neresinde ne sıkıntı var onları tespit etmeye çalışıyoruz, notlar alıyoruz. Trafik yoğunluğu olmadan onları gözlemleyelim istiyoruz. Tam Forum'un oraya geldiğimizde sahil yolundan Tıp Fakültesi'ne ayrılan bir yol ayrımı vardır. Oraya geldiğimizde çok pis bir koku burnumuzu sardı. Bu koku nedir dediğimde tam önümden bir tane tırın ormanlık bir alan var. Dere kenarına doğru inen bir ormanlık alan var. Oraya doğru bir tırın girdiğini gördüm. Danışmanıma o tırı takip edelim dedim dere boyunca yukarı doğru geldiğimizde arkadaşlar gördük ki bir tane tır arkası tanker şeklinde. 'Nereden geliyor bu tır' dedim. Dediler ki bu tır, Araklı Katı Atık Tesisi'nden geliyor. İçinde ne var dedim, dediler ki 'Araklı Katı Atık Tesisi'nden akan sular var' dediler. O sularla dolu bir tanker. Tanker, hortumlarını getiriyor. Buradan bakın yine oradan pis kokuda dehşet pis koku geliyor. Şu rögardan, Değirmendere'mize sanayinin hemen oradan, Değirmendere'mize ve oradan da denizimize deşarj ediyor. Hiçbir arıtmaya tabii tutmadan bu zehirli, o çöplerden sızan sular maalesef deremize akıtılıyor. Deredeki canlı yaşamı, denizimizdeki canlı yaşamı hiçe sayılıyor. Yetkilileri buradan göreve çağırıyorum. Gecenin karanlığından faydalanarak çok sayıda tır, bakın yol izlerine baktığınız zaman yoldaki izlere baktığınız zaman çok sayıda tırın bu alanı kullandığını görebiliyoruz zaten. Bu ormanlık alanın içinde derenin kenarında, borular da burada. Az önce biz geldiğimizde zaten şu görünen tır buraya boşaltma yapıyordu. O çöp tesisinden aldığı çöplerden sızan o zehirli o pis suları buradan deremize deşarj ettiğine tanık olduk arkadaşlar. Yetkilileri göreve çağırıyorum.

"BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK, AHLAKSIZLIK OLAMAZ"

Gece karanlığından faydalanıp bu suçu işleyen firmayla ilgili gerekeni yapın. Trabzon sahipsiz değil. O denizde yaşayan canlılar sahipsiz değil. O derede yaşayan canlılar sahipsiz değil. Herkes görevini yapsın. Kimse yasalara aykırı iş yapmasın. Trabzon'u, Trabzon halkını, denizdeki canlı yaşamını zehirlemesin. Çok kötü koku var tabii. Yani burun dayanacak gibi değil. Araklı'daki çöp tesisin olduğu alanda zaten insanlar nefes alamaz duruma geldiler. Orada çöpler vahşi biçimde depolanıyor. O çöplerden sızan sular oradaki dereye akıyordu. Güya bir çözüm ürettiler. O çöplerden sızan suları bir havuzda topluyorlar. Şimdi bu vidanjör şeklindeki araçlarla o suları toplayıp akıllarınca getirip buradan, Trabzon'un göbeğinden Değirmendere'mize akıtıyorlar. Yani oradan oradaki kokuyu güya bu şekilde gidermeye çalışıyor bu yetkililer. Orayla ilgili çok sayıda şikayet var. Orası yaşanmaz hale geldi. Orada gitmiş basın toplantısı yapmıştım o kokunun önlenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Hatta bir vatandaş orada şöyle demişti: 'Ben evimde oturup yemek yiyemez hale geldim, her gün kusuyorum, yediklerimi kusuyorum'. Şimdi böyle bir çözüm düşünmüşler. O pis suları, o pis çöplerden sızan pis suları, atık suları ki kokusuna dayanılacak gibi değil tıbbi atıkların olduğu, bütün o atıkların bütün Trabzon'un, Rize'nin çöpünün sızan sularını getirip buradan acımasızca şu rögar vasıtasıyla şu rögar gördüğünüz az önce buradan tır buraya boşalttı. Şu rögardan Değirmendere'mize, oradan da denize gönderiyorlar. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir ahlaksızlık olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu bir suçtur. İnsanlık suçudur. Canlı yaşamını denizdeki deredeki canlı yaşamını hiçe sayan Trabzon halkının sağlığını hiçe sayan bu anlayışı kınıyoruz ve yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz."