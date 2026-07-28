CHP Osmaniye'de Değişim Süreci Başlıyor - Son Dakika
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CHP Osmaniye'de Değişim Süreci Başlıyor

CHP Osmaniye\'de Değişim Süreci Başlıyor
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Rıza Tekerek, CHP'de yeni bir dönemin başladığını ve çağrılı kongre sürecinin başlayacağını duyurdu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanı Rıza Tekerek, "Adamcılık, ekipçilik, grupçuluk, ayrımcılık ve ayrıcalık dönemi bitmiştir. İstifalar nedeniyle boşalan ilçe yönetimleri ve kurullarımızı en kısa sürede tamamlayıp kongre sürecini başlatacağız" dedi.

Tekerek, CHP Osmaniye İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi.

Rıza Tekerek, burada yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Kongresi ve mutlak butlan davasıyla başlayan süreçte görevden alınan yönetime hukuki ve siyasi yollarla defalarca uyarılarda bulunduklarını ifade ederek, "Konforlu ortamlarda herkes siyaset yapabilir. Önemli olan zor zamanlarda sorumluluk almaktır. Bugün burada bulunan herkes Atatürk'ün emanetine sahip çıkarak tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir" dedi.

Partiyi devraldıklarında kullanılabilecek bir bina ve malzemenin dahi bulunmadığını söyleyen Tekerek, buna rağmen hiçbir hakaret ve tehdide karşılık vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tekerek, yönetim kurulu olarak hem partinin uğradığı zararları gidermeye hem de siyasi ve hukuki sorunları aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Yeni dönemde parti içinde eski anlayışın sona ereceğini" belirten Tekerek, "Adamcılık, ekipçilik, grupçuluk, ayrımcılık ve ayrıcalık dönemi bitmiştir. İstifalar nedeniyle boşalan ilçe yönetimleri ve kurullarımızı en kısa sürede tamamlayıp kongre sürecini başlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Osmaniye'de Değişim Süreci Başlıyor - Son Dakika

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