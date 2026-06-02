Chp, Osmaniye'de Özgür Özel'e Destek İçin Tüm İmzalar Toplandı

- CHP Osmaniye İl Örgütü, ildeki Kurultay delegelerinin tümünün, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle imzalarının toplandığını bildirdi. İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Kimse 'CHP bitti' diye sevinmesin. Biz bir ölüp, bin doğan bir geçmişin mirasıyız. Kurultay delegelerimiz koşa koşa gelip imzaları tamamladılar ve Türkiye'de imzaları tamamlayan ilk il olmanın gururunu da taşıyoruz" dedi.

CHP'nin Osmaniye'deki Kurultay delegeleri, partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle Noter'deki gerekli işlemleri yaptı. CHP Osmaniye İl Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde, kentteki tüm kurultay delegelerinin partinin olağanüstü kurultaya gitmesi talebiyle imzalarının toplandığı bildirildi.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, yaptığı açıklamada, Osmaniye İl Örgütü olarak, Türkiye'nin geleceğini inşa etme yolunda Genel Başkan Özgür Özel'in arkasında olduklarını söyledi.

Kurultay delegelerinin eksiksiz, tam imzasıyla ortaya koyduğu bu iradenin, sadece bir destek mesajı değil, aynı zamanda iktidar yürüyüşünün Osmaniye'den yakılan meşalesi olduğunu vurgulayan Yavuzer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilki başarmanın gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin uyduruk ifadeler sonucu bir mahkeme kararı ile tabanda karşılığı olmayan bir ismi mutlak butlan kararı ile kayyum atandırılıp partinin yönetilmeye çalışılması tamamen bir kurgudan öte bir şey değildir. Biz il örgütümüzde en küçüğümüzden en büyüğümüze nöbetimizi devam ettiriyoruz. Gerek milletvekilimiz Asu Kaya, Kadirli Belediye Başkanımız Mustafa Mert Olcar, gerek ilçe başkanlarımız gerek kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, delegelerimiz ile dimdik, tam destek buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Halk da buradadır. Direnişimiz zafere değin sürecektir. Bu da böyle biline."

Kimse bu durumlara sevinip 'CHP bitti' diye sevinmesin. Biz bir ölüp, bin doğan bir geçmişin mirasıyız. Kurultay delegelerimiz koşa koşa gelip imzaları tamamladılar ve Türkiye'de imzaları tamamlayan ilk il olmanın gururunu da taşıyoruz. Hep dediğimiz gibi 'Kurtuluş yok tek başına, ya hepimiz, ya hiç birimiz'. Partimiz hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma gelmiştir. Direnişimize yurtsever, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı tüm halkımızı da davet ediyoruz."