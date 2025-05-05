CHP Sakarya'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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CHP Sakarya'dan Özgür Özel'e Destek

CHP Sakarya İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve birlik mesajı verdi.

05.05.2025 17:35
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Haber: Metin NİŞANCIK

(SAKARYA) - CHP Sakarya İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur" açıklaması yapıldı.

CHP Sakarya İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı. CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, yaptığı açıklamada, saldırının, milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapıldığını, saldırının hedefinin, toplumda kutuplaşmayı derinleştiren siyasi anlayış olduğunu belirtti.

Saldırının münferit bir olay olmadığını dile getiren Curoğlu, "Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin ürünüdür" diye konuştu.

Curoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişinin yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yaptığını ve halkı birbirine düşürerek varlık sürdürmeye çalıştığını öne sürdü.

"Kardeşlik kazanacak, halk kazanacak"

CHP'nin bu ülkenin kurucu iradesi olduğunu hatırlatan CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, "Biz bu toprakların en güçlü harcını kardeşlik ülküsüyle yoğurduk. Korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir" dedi.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin, son saldırıyla daha da tehlikeli bir boyuta ulaştığını söyleyen Curoğlu, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya çağırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez! Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz bu memleketi zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Güvenlik, Politika, Sakarya, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Sakarya'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

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