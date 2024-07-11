CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Başsökü köyündeki rüzgar tribünü projesine tepki gösterdi

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Başsökü köyüne köylülerimizin davetiyle, bizi bilgilendirmesiyle milletvekilimiz, ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz ve kadın kolları yöneticilerimizle birlikte katılmış olduk. Yaklaşık olarak 150 köylümüz vardı. Toplantı başladıktan sonra ÇED firması ile alakalı olarak sunum yapan beyefendi bir takım bilgiler vermeye başladı. Adı halk bilgilendirme toplantısı ancak, hiçbir bilginin verilmediği ve halkı yanıltıcı bilgilerin doğrudan söylendiği bir toplantıydı. Bunun üzerine biz de müdahalede bulunduk. Çünkü, verilen rakamlar ve sayılar tutmuyor" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve CHP yönetimi Gerze'nin Başsökü köyüne yapılmak istenen 12 adet rüzgar tribünün halk bilgilendirme toplantısına katıldı. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop'un Gerze ilçesi Başsökü köyünde yapılmak istenen halk bilgilendirme toplantısına tepki gösterdi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Başsökü Köyü merkezli Kızılcalı, Güzelyurt ve Kahramaneli köylerimizi de içine alan bir proje var. Bu proje kapsamında APRE enerji denilen firma bu bölgede 12 adet rüzgar tribünü kurmak istiyor. Kurulmak istenen alan tarım arazilerinin olduğu bir yer. Gerze'nin ve Sinop'un önemli tarımsal alanlarının bulunduğu ve ilçemizi besleyen tarımın ve hayvancılığın en yoğun olduğu bölge. Bu bağlamda bu yerin seçimiyle alakalı bir problem var. Çünkü, bilindiği gibi dünyadaki örneklerinde genellikle insanların yaşamadığı yerlerde hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde ve pek çok denize kıyısı olan ülkelerde denizin içerisinde kurulmakta bu santraller. Ama burada doğrudan insanların yaşadığı, nüfusun yoğun olduğu, büyük köylerin bulunduğu bir alanda yapılıyor. Dün, Başsökü köyüne köylülerimizin davetiyle, bizi bilgilendirmesiyle milletvekilimiz, ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz ve kadın kolları yöneticilerimizle birlikte katılmış olduk. Yaklaşık olarak 150 köylümüz vardı. Toplantı başladıktan sonra ÇED firması ile alakalı olarak sunum yapan beyefendi bir takım bilgiler vermeye başladı. Adı halk bilgilendirme toplantısı ancak, hiçbir bilginin verilmediği ve halkı yanıltıcı bilgilerin doğrudan söylendiği bir toplantıydı. Bunun üzerine biz de müdahalede bulunduk. Çünkü, verilen rakamlar ve sayılar tutmuyor. Sunumu yapan beyefendi mühendis olmasına karşın herhangi bir hesaplama söz konusu değil. Tamamen orada usulen yapılmış olmak için yapılması gereken bir toplantının gerçekleştirildiğini gördük. Biz de buna müdahale ettik. Köylülerimizin de desteğiyle beraber toplantı sonlandırılmış oldu. Bu bölgede hem Başsökü köyünün hem de çevresindeki bulunan köylerin hepsinde yapılacak mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız, yanlarında olacağız. Aynı şekilde genel başkan yardımcımız Deniz Yavuz Yılmaz'da ilerleyen dönemde bu konuyla alakalı bölgeye gelecek, ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.

"Yarattığı tahribatın farkındalar"

Köylüler kesinlikle istemiyorlar. Çünkü, hemen üstlerinde bulunan Kirençukuru köyündeki rüzgar tribünleri de yine zamanında firma tarafından iyi yönleriyle anlatılıp hiçbir bilgi verilmeden gerçekleşmiş. O dönem maalesef Kirençukuru köylüleri topraklarını yok pahasına satmıştı. Kalan yerlerde de ucuza satışlar yapılmıştı ve kamulaştırmalar yapılmıştı. Yarattığı tahribatın farkındalar. Çünkü, çok ciddi bir manyetik alan yaratılıyor. Köylerin hemen başında, tepelerinde bir gürültü ortaya çıkıyor. Bu yüzden de köylülerin tamamı orada toplantıyı terk etme iradesi gösterdi. Mücadelenin sonuna kadar peşinde olacaklarını söylediler. Biz de onların bu mücadeleleri karşısında sonuna kadar yanlarında ve arkalarında destekçisi olmaya devam edeceğiz."