Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: "Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş. - Son Dakika
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Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: "Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş.

11.08.2022 17:52

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop’un Ayancık ilçesinde geçen yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde, selde ailesinden dört kişiyi kaybeden Muhittin Demirbaş’ı ziyaret etti. Karadeniz, “Verilen sözler yerine getirilmemiş. Acilen devlet yetkililerinin verdiği sözleri yerine getirmesi lazım. Acıları yaşadık. Yaraları sarmaya başladık. Belediye başkanımız, Ayancık ilçesini tekrar daha iyiye getirmeye çalışıyor gece gündüz. Ama burada kaybettiğimiz vatandaşların ailelerine lütfen yetkililer bir an önce sahip çıksın” dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde, selde ailesinden dört kişiyi kaybeden Muhittin Demirbaş'ı ziyaret etti. Karadeniz, "Verilen sözler yerine getirilmemiş. Acilen devlet yetkililerinin verdiği sözleri yerine getirmesi lazım. Acıları yaşadık. Yaraları sarmaya başladık. Belediye başkanımız, Ayancık ilçesini tekrar daha iyiye getirmeye çalışıyor gece gündüz. Ama burada kaybettiğimiz vatandaşların ailelerine lütfen yetkililer bir an önce sahip çıksın" dedi.

Barış Karadeniz, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Selde ailesinden dört kişiyi kaybeden Muhittin Demirbaş'ı da ziyaret eden Karadeniz, verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı. Karadeniz, şöyle konuştu:

"BİZ GEREKENİ YAPIYORUZ AMA DEVLETİN DE VERDİĞİ SÖZLER VAR"

"Bugün 11 Ağustos, Ayancık sel felaketinin birinci yıl dönümü. Bugün Ayancık'tayız. Sel felaketinde 16 vatandaşımızı kaybetmiştik. Onları andık. Acımız büyük. Acımız tekrar tazelendi. Aynı zamanda biz de Muhittin Demirbaş Ağabey'imizle oturuyoruz. Muhittin Ağabey'imiz, sel felaketinde en büyük acıyı yaşayanlardan. 16 vatandaşımızın dördü Muhittin Ağabey'in evinden çıktı. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Eşini kaybetti, küçük kızını ve iki tane çocuğunu kaybetti. Hatta iki tane evladı bulunamadı bile. Tabii Muhittin Ağabey'i bugün burada görünce, o acılar tekrar içimizde tekrarlandıkça sordum; 'Ne oluyor, ne yaptınız' dedim. Verilen sözler yerine getirilmemiş. Acilen devlet yetkililerinin verdiği sözleri yerine getirmesi lazım. Acıları yaşadık. Yaraları sarmaya başladık. Belediye başkanımız, Ayancık ilçesini tekrar daha iyiye getirmeye çalışıyor gece gündüz. Ama burada kaybettiğimiz vatandaşların ailelerine lütfen yetkililer bir an önce sahip çıksın. Bunu talep ediyoruz. Biz gerekeni yapıyoruz ama devletin de verdiği sözler var. Bu sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın."

Muhittin Demirbaş ise "Söyleyecek bir şeyim yok. Yaşamak istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: 'Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Karadeniz, Sinop'taki Sel Felaketinde 4 Yakınını Kaybeden Muhittin Demişbaş'ı Ziyaret Etti: "Verilen Sözler Yerine Getirilmemiş. - Son Dakika
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