CHP Turgutlu İlçe Başkanı: Çiftçilerin Eyleme Katılımı Az

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, domates üreticileri için düzenledikleri eyleme çiftçilerin katılımının az olmasına sitem etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı, domates üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla bugün saat 18.00'de Koza Pazarı Parkı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılırken, domates üreticisinin ve çiftçilerin protestoya az sayıda katılımı dikkat çekti. Çiftçilerin son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getiren CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, yaptığı maliyet hesabıyla domates üreticisinin zarar ettiğini söyledi. Ayma, "Domates üreticisinin dönümde 20 bin lira zararı var. Hep üzülen çiftçi, traktörünü tarlasını satan çiftçimiz. Bugün araba, tank top üretebilirsiniz ama çiftçi olmazsa bunlar da olmayacak. Çiftçi yoksa Turgutlu yok, Manisa yok, Türkiye yok, ekonomi yok, hayat yok. Ancak şunu görüyoruz ki çiftçi kendine sahip çıkmazsa, çiftçi çiftçiye sahip çıkmazsa biz bunu ne kadar dile getirirsek getirelim sonuç alınmayacaktır. Bugün yaşanan üzümde de yaşanıyor. Lütfen kendinize sahip çıkın isyansa isyan ama sesinizi duyurmak zorundasınız. Bunu bizimle yapmak istiyorsanız biz buradayız. Cumartesi günü Tarım Bakanı burada aynı tepkiyi ona da gösterin" şeklinde konuştu. - MANİSA