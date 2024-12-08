CHP Van'da Asgari Ücret İçin Saha Çalışması Yaptı - Son Dakika
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CHP Van'da Asgari Ücret İçin Saha Çalışması Yaptı

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CHP Van İl Başkanlığı, asgari ücretin 30 bin TL olması talebiyle esnaf ve vatandaşları dinledi.

08.12.2024 10:23
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Haber: İshak Kara

(VAN)- CHP Van İl Başkanlığı, hafta sonu saha çalışması yaptı, vatandaşları dinledi.

CHP Van İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in asgari ücretin en az 30 bin TL olması yönündeki açıklamasının ardından ülke genelinde saha çalışması yapılması talimatı kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen saha çalışmasında Gençlik Kolları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla sokak sokak gezilerek; "Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında yokuz" sloganıyla hazırlanan broşürler, ilçe meydanından başlayarak çarşı esnafı ve vatandaşlara dağıtıldı.

Esnafla konuşan CHP Van İl Başkanı Seracattin Bedirhanoğlu, " Türkiye'de bizim alım gücümüz ile ilgili grafiğimiz var. Siz memnun musunuz" diye sordu. Vatandaş ise "Bu devletten hiç memnun değiliz ki" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir esnaf ise işlerinden memnun olmadığını dile getirirken, mazotun pahalılığından dert yandı.

CHP Van\'da Asgari Ücret İçin Saha Çalışması Yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Van'da Asgari Ücret İçin Saha Çalışması Yaptı - Son Dakika

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