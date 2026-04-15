CHP Yozgat İl Başkanı Yaşar: "Derin Bir Ekonomik Krizin Yanında Demokrasi ve Adalet Krizi Yaşanmaktadır"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, partisine yönelik operasyonlara değinirken, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ülkemizi çoklu krizlere sürüklemiştir. Derin bir ekonomik krizin yanında demokrasi ve adalet krizi yaşanmaktadır. Anayasamızın gereği olarak bir ara seçime zaman kaybetmeden gidilmelidir. Sayın Genel Başkanımızın çağrısını yaptığı ara seçim bir tercih değil; demokrasiye sadakatin, anayasaya bağlılığın ve milli iradeye saygının gereğidir. İktidara da muhalefete de görev ve sorumluluğu sadece millet verir" dedi.

Yaşar, il örgütü binasında düzenlediği basın toplantısında, CHP'ye yönelik operasyonları eleştirdi. Parti il yöneticilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Yaşar şunları ifade etti:

"Bizler 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş neferleriyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının illerimizde milletimizin gözünden ve gönlünden düştüğünü, sahaya çıkmakta zorlandığını görüyoruz. 15,5 milyon yurttaşımızın iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bu operasyonlar sistematik bir kuşatmadır. Son olarak Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'u hedef alan operasyon da partimize yönelik saldırıdan bağımsız değildir. Ancak bilinmelidir ki bizler tüm il başkanları olarak partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı birlik, beraberlik ve dayanışmayla kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir antidemokratik saldırı ve tehdit azmimizi kıramayacak bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde hem partimizi hem de milletin iradesini sonuna kadar savunacağız."

"Ara seçim bir tercih değil, milli iradeye saygının gereğidir"

İktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan milim sapmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ülkemizi çoklu krizlere sürüklemiştir. Derin bir ekonomik krizin yanında demokrasi ve adalet krizi yaşanmaktadır. Anayasamızın gereği olarak bir ara seçime zaman kaybetmeden gidilmelidir. Sayın Genel Başkanımızın çağrısını yaptığı ara seçim bir tercih değil; demokrasiye sadakatin, anayasaya bağlılığın ve milli iradeye saygının gereğidir. İktidara da muhalefete de görev ve sorumluluğu sadece millet verir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının muhalefeti dizayn etme çabası milletin iradesine yönelik bir saldırıdan ve milletin tercihini hor gören bir kibirden başka bir şey değildir."