CHP Zonguldak İl Başkanı: 'Partiyi kariyer hırsına feda etmeyiz'

30.05.2026 10:14  Güncelleme: 12:00
(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti içinde yaşananlara ilişkin olarak, "Biz partiyi kimsenin kariyer hırsına feda etmeyeceğiz" dedi. Dural, CHP'nin halkın desteğiyle Türkiye'de birinci parti olduğunu savunarak, "Saraylar onların olabilir ama millet bizimledir" ifadesini kullandı. İktidara ve parti içindeki muhaliflere mesaj veren Dural, "Gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden kuracağız" dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programının ardından partililerle bir araya geldi. CHP'nin halkın beklentileri doğrultusunda değişim sürecine destek verdiğini ifade eden Dural, bu tercihin seçim sonuçlarına da yansıdığını söyledi. Türkiye genelinde CHP'nin birinci parti konumuna yükseldiğini, Zonguldak'ta ise 12 belediyenin kazanıldığını hatırlatan Dural, "Biz milletin gözünün içine baktık, sokağı dinledik. 'Değişimin yanında olacağız' dedik. Bütün seçimleri kaybetmiş bir genel başkan yerine değişim istedik ve sonrasında Türkiye'de birinci parti olduk. Zonguldak'ta da 12 belediye kazandık. Kötü mü yaptık" ifadelerini kullandı.

Parti içindeki bazı isimlerin değişim sürecini kabullenemediğini ileri süren Dural, kişisel hesapların CHP'nin önüne geçemeyeceğini dile getirdi. Bazı siyasetçilerin makam ve kariyer beklentileriyle hareket ettiğini savunan Dural, "Birileri milletvekili olamayacağım, il başkanı olamayacağım diye hareket ediyor. Memleket elden gidiyor, senin kişisel kariyer hesabın Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli olamaz. Biz partiyi kimsenin kariyer hırsına feda etmeyeceğiz" diye konuştu.

"BAYRAMDAN SONRA KURULTAYI YAPIN"

Konuşmasında olağanüstü kurultay tartışmalarına değinen Dural, kendilerine güvenenlerin demokratik yarıştan kaçmaması gerektiğini belirterek, "Madem kendinize güveniyorsunuz, hodri meydan. Bayramdan sonra 40 gün içinde kurultayı yapın. Millet kimi istiyorsa o gelsin" dedi.

Dural, "Nefesin yetmiyorsa genç birini çıkar karşımıza. Türkiye'den kimi buluyorsanız çıkarın ama bizim adayımız Özgür Özel'dir. Genel merkezimizde yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte bulunduğumuz sırada binanın 12'nci katına kadar yayılan yoğun gaz kokusu nedeniyle birçok arkadaşımız rahatsızlandı. İnsanların gözleri yandı, boğazları yandı, nefes almakta zorlananlar oldu. Bazı arkadaşlarımız sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Biz de genel başkanımızla birlikte genel merkezi boşaltmak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Yaşananların kendilerine geri adım attırmayacağını savunan Dural, "Ama şunu herkes çok iyi bilsin; biz bunlardan korkmuyoruz, geri adım atmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele geleneğinde baskıya boyun eğmek yoktur. Bugün yaşananlar bizi yıldırmaz, aksine mücadele azmimizi büyütür. Biz bu ülkenin en köklü partisiyiz. Bu parti, Kurtuluş Savaşı'nın içinden çıkmış, Cumhuriyet'i kurmuş bir partidir" dedi.

"BU DURUMUN KALICI OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

CHP Genel Merkezi'nin "adeta işgal altında" olduğunu düşündüklerini belirten Dural, mevcut durumun geçici olduğunu savundu. Partinin geçmişte zor dönemlerden geçtiğini kaydeden Dural, "Bugün geldiğimiz noktada genel merkezimizin adeta işgal altında olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu durumun kalıcı olmayacağını çok iyi biliyoruz. Nasıl ki geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi her türlü baskıya rağmen yeniden ayağa kalktıysa, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir" diye konuştu.

Bir gün yeniden genel merkeze döneceklerini ifade eden Dural, halk desteğine vurgu yaparak, "Biz inanıyoruz ki bir gün mutlaka Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte o genel merkeze yeniden gireceğiz. Çünkü bizim gücümüz makamdan değil halktan geliyor. Saraylar onların olabilir ama sokaklar da, meydanlar da, millet de bizimle birliktedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkın iktidarıyla yeniden büyütmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP'nin sahada ve vatandaşın içinde siyaset yaparak büyüdüğünü savunan Dural, Zonguldak'taki seçim başarısının halkla kurulan güçlü bağ sayesinde elde edildiğini söyledi. Dural, "Biz bu başarıları koltuklarda oturarak elde etmedik. Sokakta, vatandaşın yanında olarak kazandık. Zonguldak'ta bugün birinci partiysek bu halk sayesinde oldu" dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Dural, "Saraylar onların olabilir ama millet bizimledir" sözleriyle partililere seslendi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
