CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, Karadeniz Ereğli'de Yurttaşlara Hitap Etti: "Ülkede Hepimiz Fakirleştik"

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Mevcut iktidarın ülkemizde yapmış olduğu kötü uygulamaların, kötü yönetimin sonuçlarını 23 seneden beri hep birlikte yaşıyoruz. Ülkede hepimiz fakirleştik, hepimiz artık yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz" dedi.

Dural, Karadeniz Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde yurttaşlarla bir araya geldi, esnafın sorunlarını dinledi. Dural'a CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, CHP Ormanlı Belde Başkanı Özgür Karaman ile partisinin il ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

Dural, ilçe ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ormanlı'ya epeyce çok geldik ama bugün gerçekten burada çok coşkulu bir kalabalık var. Belde örgütümüzün tekrar atamasını gerçekleştiriyoruz. Ereğli ilçe yönetimimizdeki dinamizmi, gençliği ve hevesi görüyoruz. Bunun Ereğli'deki beldelerimize yansımasını da ben çok net bir şekilde görüyorum. Umuyorum ki bu birliğimiz, dayanışmamız bizleri iktidara taşıyacaktır. Mevcut iktidarın ülkemizde yapmış olduğu kötü uygulamaların, kötü yönetimin sonuçlarını 23 seneden beri hep birlikte yaşıyoruz. Ülkede hepimiz fakirleştik, hepimiz artık yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. Bu kötü gidişe dur diyebilmek, adalet ve demokrasiyi ülkemize tekrar tesis edebilmek için 15,5 milyon oyla seçtiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanlarında yalnız bırakılmaması için yerel belediye başkanlarımızı da bu zindanlardan kurtarabilmek için birliğe ve beraberliğe son derece ihtiyacımız var.

Örgütlenme köylerden, beldelerden başlar ve yukarıya doğru gider. Ben bu birlikteliği, bu birlikte olma arzusunu, bu kazanma arzusunu çok önemsediğimi söylemek istiyorum. Lafı çok da uzatmadan Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle sizlere veda etmek istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu, 'Bizlere yenilgiyi öğretemeyeceksiniz' diyor. Biz de buradan kocaman bir sesle haykırıyoruz, bizlere yenilgiyi öğretemeyeceksiniz. Biz iktidar olacağız, biz kazanacağız."