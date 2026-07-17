CHP Zonguldak'ta Görev Değişiklikleri Sürüyor - Son Dakika
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CHP Zonguldak'ta Görev Değişiklikleri Sürüyor

17.07.2026 14:14
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CHP Zonguldak'ta Merve Arslan'ın görevden alınmasıyla değişiklikler devam ediyor.

(ZONGULDAK) - CHP Genel Merkezi'nin Zonguldak örgütlerinde başlattığı görev değişiklikleri sürüyor. Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden'in ardından, CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan da görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) teşkilatlarda başlayan görev değişiklikleri devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nin aldığı son karar doğrultusunda, CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan'ın da görevden alındığı öğrenildi.

CHP'de dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, il yönetim kurulu, İl Disiplin Kurulu ile CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ve merkez ilçe yönetiminin görevlerine son verilmişti. Bugün Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan'ın da görevden alınmasıyla Zonguldak'taki değişim süreci ilçe teşkilatlarına da yayıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Zonguldak'ta Görev Değişiklikleri Sürüyor - Son Dakika

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