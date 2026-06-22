CHP Zonguldak'ta Şiddet Olaylarına Tepki

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti binasında yaşanan vandallık ve şiddet olaylarını eleştirerek, partisinin mücadele geleneğinin hiçbir baskı veya fiziki müdahaleyle engellenemeyeceğini söyledi.

Dural, CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Toplantıda birlik ve dayanışma mesajları verilirken, son dönemde yaşanan gelişmeler ve parti teşkilatlarına yönelik müdahaleler de gündeme geldi. Programda CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan da hazır bulundu.

Konuşmasında partinin mücadele anlayışına vurgu yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, parti binalarına yönelik saldırılar ve şiddet eylemlerinin CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Dural, "Sizler için de geçerlidir; alın o binayı başınıza çalın. Bizler sokaktayız, alandayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu her yer, kadınlarımızın olduğu her yer, bizim olduğumuz her yer ilçe başkanlıklarımızdır, kadın kollarımızdır, il başkanlıklarımızdır. Bir sandalyeyi, bir masayı alır bir ağacın altına koyarız. Orada da eylemimizi yapar, sözümüzü söyleriz. Çünkü hak susmaz, millet susmaz" dedi.

Parti mücadelesinin fiziki mekanlarla sınırlı olmadığını belirten Dural, CHP'nin halkın içinde ve sahada varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

"GERÇEK CHP'Lİ PARTİSİNE ZARAR VERMEZ"

Yaşanan olayların parti kültürüyle bağdaşmadığını dile getiren Dural, gerçek CHP'lilerin şiddete ve vandallığa karşı durduğunu söyledi.

Parti üyelerine seslenen Dural, "İşte gerçek Cumhuriyet Halk Partililer burada. Gerçek bir Cumhuriyet Halk Partili, partinin, baba ocağının kapısını kırmaz, camını çerçevesini indirmez, kadınlara şiddet uygulamaz, vandallık yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri buna izin vermez" ifadelerini kullandı.

Parti içi dayanışmanın önemine dikkati çeken Dural, mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini belirterek, "Biz bir arada mücadele edeceğiz. Ben sizin varlığınızla onur duyduğumu ifade ediyorum. Bu yolu ya birlikte dolduracağız ya da birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan partililer, Dural'ın konuşmasını sık sık alkışlarla destekledi.

CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat da yaptığı açıklamada, "Seçilmişlerin iradesini yok sayan hiçbir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bizler kadın kolları olarak seçilmiş yöneticilerimizin sonuna kadar yanında olmaya ve bu haklı mücadelemizi omuz omuza birlikte sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.