CHP Zonguldak'ta Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Zonguldak'ta Şiddet Olaylarına Tepki

22.06.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, parti binalarına yönelik saldırıları kınadı ve dayanışma vurgusu yaptı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, parti binasında yaşanan vandallık ve şiddet olaylarını eleştirerek, partisinin mücadele geleneğinin hiçbir baskı veya fiziki müdahaleyle engellenemeyeceğini söyledi.

Dural, CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanlığı tarafından il binasında gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Toplantıda birlik ve dayanışma mesajları verilirken, son dönemde yaşanan gelişmeler ve parti teşkilatlarına yönelik müdahaleler de gündeme geldi. Programda CHP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan da hazır bulundu.

Konuşmasında partinin mücadele anlayışına vurgu yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Dural, parti binalarına yönelik saldırılar ve şiddet eylemlerinin CHP'nin kurumsal kimliğiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Dural, "Sizler için de geçerlidir; alın o binayı başınıza çalın. Bizler sokaktayız, alandayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu her yer, kadınlarımızın olduğu her yer, bizim olduğumuz her yer ilçe başkanlıklarımızdır, kadın kollarımızdır, il başkanlıklarımızdır. Bir sandalyeyi, bir masayı alır bir ağacın altına koyarız. Orada da eylemimizi yapar, sözümüzü söyleriz. Çünkü hak susmaz, millet susmaz" dedi.

Parti mücadelesinin fiziki mekanlarla sınırlı olmadığını belirten Dural, CHP'nin halkın içinde ve sahada varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

"GERÇEK CHP'Lİ PARTİSİNE ZARAR VERMEZ"

Yaşanan olayların parti kültürüyle bağdaşmadığını dile getiren Dural, gerçek CHP'lilerin şiddete ve vandallığa karşı durduğunu söyledi.

Parti üyelerine seslenen Dural, "İşte gerçek Cumhuriyet Halk Partililer burada. Gerçek bir Cumhuriyet Halk Partili, partinin, baba ocağının kapısını kırmaz, camını çerçevesini indirmez, kadınlara şiddet uygulamaz, vandallık yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri buna izin vermez" ifadelerini kullandı.

Parti içi dayanışmanın önemine dikkati çeken Dural, mücadeleyi birlikte sürdüreceklerini belirterek, "Biz bir arada mücadele edeceğiz. Ben sizin varlığınızla onur duyduğumu ifade ediyorum. Bu yolu ya birlikte dolduracağız ya da birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan partililer, Dural'ın konuşmasını sık sık alkışlarla destekledi.

CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat da yaptığı açıklamada, "Seçilmişlerin iradesini yok sayan hiçbir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Bizler kadın kolları olarak seçilmiş yöneticilerimizin sonuna kadar yanında olmaya ve bu haklı mücadelemizi omuz omuza birlikte sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Zonguldak'ta Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceset sandılar, cansız manken çıktı Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Trabzon’da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar Trabzon'da istinat duvarı çöktü, odalar kayalarla doldu: Çocuklarını 10 saniye ile kurtardılar
Sivas’ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu Sivas'ta Balık Tutmaya Giden Genç Ölü Bulundu
Trump’ın “Lübnan’a müdahale“ çağrısına Şara’dan yanıt geldi Trump'ın "Lübnan'a müdahale" çağrısına Şara'dan yanıt geldi
Pakistan’da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı Pakistan'da camiye dalan araç cemaati ezdi: 2 ölü, 30 yaralı
İsviçre’de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı İsviçre'de tarihi temas: ABD ve İran heyetleri aynı salonda ama mesafe kapanmadı

22:02
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller Bu maçta her şey var
Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller! Bu maçta her şey var
21:18
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya olumlu yanıt
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt
21:04
Kanada’nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 2 ölü
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
20:17
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 22:40:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Zonguldak'ta Şiddet Olaylarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.