CHP Zonguldak Örgütü Olağanüstü Kurultay İçin İmza Verdi

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebi için notere giderek imza verdi. Partililerle birlikte yapılan yürüyüş sonrası açıklama yapan Dural, "Bizler seçilmiş iradeyi temsil ediyoruz" diyerek Özgür Özel'e destek mesajı verdi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve 38. Dönem Zonguldak Kurultay Delegeleri, olağanüstü kurultay talebi kapsamında notere giderek imza verdi. Dural öncülüğünde partililer, il başkanlığı binası önünden başlayarak Zonguldak 2. Noterliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş, parti içinde kurultay sürecine verilen desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Noterde gerçekleştirilen işlemlerde kurultay delegeleri Devrim Dural, Merve Arslan, Fahri Diler ve Uğur Dikenli, olağanüstü kurultay talebini içeren dilekçelerini vererek resmi imzalarını attı. Öte yandan kurultay delegeleri Çetin Bozkurt, Bülent Kantarcı, Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğrul ve Güler Demiroğlu'nun da ayrıca notere giderek kurultay talebine destek veren imzalarını verdiği öğrenildi.

"BU MESELE SADECE CHP MESELESİ DEĞİLDİR"

Noter önünde açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, değişim iradesine ve parti içi demokrasiye sahip çıktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada milletin iradesini savunmak, değişimin iradesine ve umuduna sahip çıkmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş kadroları ve seçilmiş kurultay delegeleriyle birlikte notere gelerek kurultay talebimizi içeren dilekçelerimizi verdik. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu konuyu yalnızca partimizin meselesi olarak görmüyoruz. Bu konu aynı zamanda halkın, toplumun ve milletin meselesidir. Bizler atanmış değiliz, hepimiz seçilmiş iradeyi temsil ediyoruz. Değişim iradesinin ve umudunun peşindeyiz. Kaybetmeye alışmış değil, kazanmaya alışmış; iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi hedefliyoruz. Bize yapılan siyasi operasyondan sonra, yoldaşlarımla birlikte bütün sosyal medya paylaşımlarımızda Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğine atıfta bulunuyoruz. Belediyelerin, örgütlerin ve halkın yanında olan liderin Özgür Özel olduğunu söylüyoruz. Cesareti ve yüreği olanların da kendi durdukları yeri açıkça ifade etmesini bekliyoruz."

"HALKIN UMUDUNU VE SOKAĞIN SESİNİ DİNLEDİK"

Atanmışlara sesleniyorum; bizim liderimiz, bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Sizleri kurultaya, demokrasiye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Hodri meydan, gelin kurultaya; herkes gücünü ve iradesini ortaya koysun. Biz 'değişim' derken halkın umudunu ve sokağın sesini dinledik. Çünkü sokağın sesi bizdedir. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte demokrasiye, halka ve değişim iradesine sahip çıkıyoruz. Bu partinin seçilmiş il başkanı olarak sonuna kadar demokrasiyi savunacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla atanmışlara teslim etmeyeceğiz."