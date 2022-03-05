Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak - Son Dakika
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Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak

05.03.2022 14:23
Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilçede Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mehmet Çavuş'un isminin yaşatılacağı açıklandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilçede Çanakkale Savaşı kahramanı olan Mehmet Çavuş'un isminin yaşatılacağı açıklandı.

Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mülazım Mehmet Çavuş'un isminin yaşatılacağı meydan projesini hayata geçiriyor. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, hayata geçecek olan projenin ihale aşamasına geldiğini söyledi. Başkan Hakanoğlu yaptığı açıklamada, "İlçemiz Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddelerini yeniden asfalt ve kaldırım çalışmaları ile imar ediyoruz. Bu kapsamda toplam 45 bin metrekare sıcak asfalt, 7 bin metre kaldırım, 3 bin 500 metre yürüyüş yolu yapılacak. Kaldırım ve asfalt çalışmaları ile birlikte ilçemizin çehresini değiştirecek 3 bin 500 metre güzergahta dekoratif aydınlatma direkleri de aynı işin içinde yapılmış olacak" dedi. İlçe meydanının hayali olduğunu aktaran Hakanoğlu, "Tüm bu işlerle birlikte hayalimiz olan, ilçemiz ve çevresinde eşi benzeri olmayan bir meydan projesini de hayata geçiriyoruz. Çanakkale kahramanımızın aziz hatırasına saygımızın bir ifadesi olacak Mülazım Mehmet Çavuş Meydanımız, ilçemize çok yakışacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak
Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak

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Çiçekdağı, Çanakkale, Hisarcık, Çavuş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiçekdağı Belediyesi, Çanakkale Kahramanı Mehmet Çavuş'un ismini yaşatacak - Son Dakika


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