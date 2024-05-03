Çiftçinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi - Son Dakika
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Yerel

Çiftçinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su borcunu ödeyemeyen çiftçinin suyu kesildi. Çiftçi, su borcunu hasattan sonra ödeyebileceğini belirtse de görevliler buna izin vermedi. Köyde birçok evin suyu kesildiği için mağduriyet yaşanıyor.

03.05.2024 11:58
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su borcunu ödeyemeyen çiftçinin suyu kesildi. Buğday hasadı yapıldıktan sonra ödeyebileceğini belirten çiftçi Hüseyin Küçükpala, "Suyumu kestiler şu an. Yüzünü bile yıkamadan buraya çıktım ben. Sağdan soldan bulma gücüm ancak 15-20 güne olur. Biz köylüyüz benim hiçbir şeyim yok. Yeşil kartlı biriyim ben. 2- 3 dönüm buğdayım var. Şu an bir şey bulamıyorum, kendi kendimi zor geçiniyorum şu an. Suyum kesik mağdurum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı bahadırlı Köyü Kıraç Mahallesi'nde çiftçi Hüseyin Küçükpala yaklaşık 9 bin liralık su borcunu ödeyemediği için suyu kesildi. 3 dönüm buğday ektiğini ifade eden Küçükpala su borcunu buğday hasadıdan sonra ödemek istediğini ancak görevlerin buna müsaade etmediğini ifade etti.

"ELİMDE HİÇHİR ŞEYİM YOK"

Hüseyin Küçükpala, şöyle konuştu:

"Dün benim evimdeki suyu saat 15.00 sularında kestiler. Ben dedim ki 20 gün müsaade edin, bir yerden bulur buluştururum elimde şu an bir şey yok çarem yok dedim. Suyu gelip kestiler. Bizim bu mahallede 3- 4 tane vantuz vardı onların hepsi iptal oldu. Yani buraya 100 lira gelirse bunun belki 30 lirası su parasıdır. Her yaz su içemiyoruz. Bütün muhtarlarla kötü oluyorum bu su yüzünden. Suyumu kestiler şu an evde bir de misafir alzheimer hastamız var, şu an suyumuz yok. Yüzünü bile yıkamadan buraya çıktım ben şu an. Burada vantuzlar vardı takın diyorum bir türlü taktıramıyorlar. Depodan girip direk buraya çıkıyor yani yaz boyunca bildiğin hava parası. Şuna bir vantuz taktırmıyorlar. Havayı çıkarıyor su sabit kalıyor ama ben bu saatte bir çeşme ile bir hortum bağlasam kesilmiş saate hava geldiği zaman sayaç bunu yazar. Ben sağdan soldan bulma gücüm anca 15-20 gün olur. Biz köylüyüz benim hiçbir şeyim yok. Yeşil kartlı biriyim ben. 2- 3 dönüm buğdayım var. Şu an bir şey bulamıyorum, kendi kendimi zor geçiniyorum şu an. Suyum kesik mağdurum."

85 yaşındaki Hüseyin Özyüksel ise, "Hastayım. Tuvalete gitmem lazım. Elimi yıkamam lazım. Nasıl edeceğim ben, su yok" dedi.

"ŞU AN HİÇKİMSENİN SU PARASI YOK"

Köy muhtarlığı azası Turhan Küçükpala, "Ben Bahadırlı Köyü'nün 1. ihtiyar heyetiyim. Şu anda köyümüzde 15-20 tane evin suyunu kesiyorlar. Şu an hiçbir kimsenin bu su parası ödeme imkanı yok. 10-15 gün sonra hasadımız çıktığında buğdaylarımız çıkmasından dolayı bu zaman ödeyeceğiz dediğimiz halde bu halkın suyu kesiliyor. Biz ne yapacağız? Bu su birliği başkanı çiftçi değil mi, köylü değil mi? Bunlara hiçbir kolaylık yok mu?"diye konuştu.

Çiftçinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Tarım, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiftçinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi - Son Dakika

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