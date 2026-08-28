Çiğdem Akdağ Baydoğan, Baro Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Çiğdem Akdağ Baydoğan, Baro Başkanlığına Aday

Çiğdem Akdağ Baydoğan, Baro Başkanlığına Aday
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Çiğdem Akdağ Baydoğan, Malatya Barosu'nun ilk kadın başkanı olmak üzere adaylığını açıkladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Avukat Çiğdem Akdağ Baydoğan, Malatya Barosu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Baydoğan, "Malatya Barosu'nun ilk kadın başkanı olmak üzere yola çıkıyorum. Bunu yalnızca bir 'ilk' olarak değil, kadınların, gençlerin ve bu mesleğin geleceğine inanan herkesin daha fazla söz sahibi olacağı yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

Avukat Çiğdem Akdağ Baydoğan, düzenlediği basın toplantısında Malatya Barosu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı ile başlayan baro çalışmalarında Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik, Avukat Hakları Merkezi, CMK Komisyonu ve üst kurullarda çeşitli görevler üstlendiğini belirten Baydoğan, edindiği deneyimi Malatya Barosu'nun geleceğine taşımak amacıyla aday olduğunu söyledi.

"BÖLÜNMÜŞ ADLİYELERDE, ZOR ŞARTLARDA GÖREVİMİZİ İFA EDİYORUZ"

Türkiye'de savunma hakkı ve yargı bağımsızlığının zor bir dönemden geçtiğini belirten Baydoğan, şunları söyledi:

"Mesleğimiz, savunma hakkı ve yargı bağımsızlığının zor sınavlardan geçtiği bir dönemdeyiz. Malatyamız, 6 Şubat 2023, Asrın Felaketi olarak anılan depremlerden bu yana hem fiziki hem psikolojik hem de hukuki olarak çok ağır şartlardan geçiyor. Şehrimiz yalnızca binalarını değil, hayatını, hayallerini ve geleceğini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Adliye binalarımızın deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından adalet hizmetleri farklı hizmet binalarına bölünerek yürütülüyor. Bugün hala yargının farklı birimlerinin farklı yapılarda hizmet verdiği bir düzenden söz ediyoruz. Bölünmüş adliyelerde, zor şartlarda görevimizi ifa ediyoruz."

"BİR ŞEHİR YENİDEN AYAĞA KALKARKEN ADALET DE AYAĞA KALKMAK ZORUNDADIR"

Malatya'nın yeniden yapılanma sürecinde baronun üstleneceği role vurgu yapan Baydoğan, baroların yalnızca avukatların meslek örgütü olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunlar bize çok önemli bir şeyi gösterdi: Bir şehir yeniden ayağa kalkarken, adalet de ayağa kalkmak zorundadır. İşte tam da bu nedenle bugün Malatya'nın baroya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Baro yalnızca avukatların meslek örgütü değildir. Baro, bir şehrin hukuk güvencesidir. Hafızasıdır. Vicdanıdır. ve gerektiğinde halkın sesidir."

"MALATYA BAROSU'NUN İLK KADIN BAŞKANI OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUM"

Adaylığının Malatya Barosu açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Baydoğan, şöyle konuştu:

"Bu yolun benim için özel bir anlamı daha var. Malatya Barosu'nun ilk kadın başkanı olmak üzere yola çıkıyorum. Bunu yalnızca bir 'ilk' olarak değil, kadınların, gençlerin ve bu mesleğin geleceğine inanan herkesin daha fazla söz sahibi olacağı yeni bir dönemin başlangıcı olarak görüyorum. Ben bu göreve bir makam için değil, bir emaneti daha ileri taşımak için talibim."

Kaynak: ANKA

Akdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çiğdem Akdağ Baydoğan, Baro Başkanlığına Aday - Son Dakika

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